The Lowdown: Ethan Hawke giornalista fuori dagli schemi nel trailer ufficiale della nuova serie tv
News Serie TV

The Lowdown: Ethan Hawke giornalista fuori dagli schemi nel trailer ufficiale della nuova serie tv

Carolina Mautone

Creata dallo showrunner di Reservation Dogs Sterlin Harjo, The Lowdown arriverà il 24 settembre in streaming su Disney+: ecco il trailer ufficiale.

The Lowdown: Ethan Hawke giornalista fuori dagli schemi nel trailer ufficiale della nuova serie tv

FX e Disney+ ci portano nel cuore oscuro di Tulsa con The Lowdown, la nuova serie crime-noir creata da Sterlin Harjo, già apprezzato per Reservation Dogs, in arrivo il 24 settembre su Disney+ (un giorno dopo il debutto statunitense su FX) con un episodio a settimana. Il protagonista è un sempre sorprendente Ethan Hawke nei panni stavolta di Lee Raybon, un giornalista indipendente e autodichiarato "truthstorian", ovvero un professionista dedito solo alla verità, disposto a tutto pur di smascherare la corruzione che infesta i piani alti della società. Guardate qui sotto il trailer ufficiale.

The Lowdown: La trama e il cast della serie tv con Ethan Hawke

Nel trailer ufficiale vediamo Raybon affrontare pestaggi, minacce e persino finire chiuso nel bagagliaio di un'auto. Ma nulla sembra fermarlo. La sua ultima inchiesta ruota attorno alla potente famiglia Washberg, e quando la pecora nera del clan Dale Washberg (interpretato da Tim Blake Nelson) muore in circostanze sospette subito dopo la pubblicazione dell'articolo, Lee capisce di aver messo le mani su qualcosa di grosso.

Spinto da una serie di indizi lasciati proprio da Dale, il protagonista inizia a scavare sempre più a fondo, scontrandosi con figure ambigue come la vedova Betty Jo (Jeanne Tripplehorn), più interessata al cognato e candidato governatore Donald Washberg (Kyle MacLachlan) che alla morte del marito. Ma più la verità si avvicina, più le forze che vogliono metterlo a tacere diventano pericolose. A completare il cast ci sono Ryan Kiera Armstrong, che interpreta la figlia adolescente di Lee, Francis, con cui il protagonista ha un rapporto complicato, Kaniehtiio Horn (Reservation Dogs) e Keith David (Duster).

