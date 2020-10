The Liberator: Il trailer della serie animata di Netflix che racconta la Seconda Guerra Mondiale

News Serie TV

Il drama di Jeb Stuart sarà disponibile in streaming dall'11 novembre.

Netflix ha scelto l'11 novembre, giorno dedicato ai Veterani, per lanciare The Liberator, serie animata di Jeb Stuart (Il fuggitivo) incentrata sugli eventi della Seconda Guerra Mondiale. E in occasione dell'annuncio della data, il servizio di video in streaming ne ha diffuso il primo trailer.

La trama e la particolarità di The Liberator

Basata sul libro del 2013 di Alex Kershaw The Liberator: One World War II Soldier's 500-Day Odyssey from the Beaches of Sicily to the Gates of Dachau, il drama in quattro parti racconta l'avvincente storia vera della marcia alla vittoria più sanguinosa della Seconda Guerra Mondiale: l'odissea sul campo di battaglia dell'ufficiale anticonformista dell'esercito statunitense Felix Sparks e della sua unità di fanteria per liberare l'Europa. Uno scontro drammatico che ha impegnato Sparks e il 157° Reggimento di Fanteria dell'Oklahoma, un'unità della Guardia Nazionale composta principalmente di cowboy, nativi americani e messicano-statunitensi, per oltre 500 giorni.

The Liberator è la prima serie prodotta in Trioscope™ Enhanced Hybrid Animation, una nuova tecnologia in attesa di brevetto che coniuga computer grafica all'avanguardia con immagini dal vero, capace di portare un livello di emozione e accuratezza senza precedenti all'esperienza drammatica animata.