The Ledger: HBO Max sviluppa la serie con la star di Cobra Kai Xolo Maridueña

Il progetto è nella mani di Juan Carlos Coto, ex showrunner di Dal tramonto all'alba - La serie creata da Robert Rodriguez.

Variety fa sapere che HBO Max ha avviato lo sviluppo della serie d'azione The Ledger, con l'attore di Cobra Kai Xolo Maridueña protagonista. Quest'ultimo sarà anche produttore esecutivo insieme a Juan Carlos Coto, incaricato di scrivere la serie.

The Ledger: La trama e i primi dettagli

The Ledger, che era stata messa sul mercato lo scorso ottobre prima che HBO Max si interessasse al progetto, segue le prove e le peripezie di Gabriel (Maridueña), un giovane che intraprende un viaggio attorno al mondo per riparare ai torti del malvagio uomo che lo ha addestrato. Usando solo il libro mastro di quest'ultimo, Gabriel viaggia di città in città e, come un angelo della vendetta, tenta di riparare vite che sono state distrutte.

Maridueña è noto soprattutto per il ruolo di Miguel, il primo e prediletto allievo di Johnny Lawrence in Cobra Kai. In precedenza ha recitato anche nella serie drammatica di NBC Parenthood nel ruolo di Victor Graham, mentre prossimamente lo vedremo nel film sui supereroi DC Blue Beetle atteso per il 2023. Juan Carlos Coto, oltre ad essere produttore esecutivo della serie di successo di FOX 9-1-1, in passato è stato anche showrunner della serie Dal tramonto all'alba, creata da Robert Rodriguez e ha lavorato per serie come Heroes e Nikita.