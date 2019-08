The I-Land: Il trailer ufficiale della serie tv di Netflix che ricorda Lost

News Serie TV

Il drama sci-fi debutterà sul servizio di video in streaming il 12 settembre.

L'estate non potrebbe finire in modo migliore: su un'isola paradisiaca immersa in un mare cristallino. Non la pensano allo stesso modo, tuttavia, i protagonisti della nuova serie di fantascienza di Netflix The I-Land, i quali stanno per vivere l'esperienza più terrificante della loro vita, come si può vedere nel trailer ufficiale rilasciato dal servizio di video in streaming.

Disponibile dal 12 settembre, The I-Land racconta cosa succede a dieci persone quando si svegliano su un'isola insidiosa senza alcun ricordo di chi siano e come siano arrivate in questo posto. Mentre intraprende un viaggio nel disperato tentativo di tornare a casa, il gruppo scopre ben presto di trovarsi in un mondo che non è come sembra, dove dovrà affrontare estreme prove fisiche e psicologiche per sopravvivere. Ed è proprio attorno a quel "non è come sembra" che tutto sembri ruotare. "Sig.na Chase, può dirci la prima cosa che ricorda della simulazione?" chiede una figura misteriosa al personaggio di Natalie Martinez (Under the Dome). "Se muori lì dentro, sei morta anche qui", mette in guardia qualcun altro (Bruce McGill, MacGyver).

Lunga 7 episodi, The I-Land coinvolge anche gli attori Alex Pettyfer (Magic Mike), Kate Bosworth (Superman Returns), Michelle Veintimilla (Gotham), Sibylla Deen (The Last Ship), Kyle Schmid (Being Human), Ronald Peet, Kota Eberhardt (Dark Phoenix), Anthony Lee Medina (Flesh and Bone) e Gilles Geary.