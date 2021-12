The House, il trailer della stop-motion horror di Netflix

News Serie TV

The House in streaming su Netflix a gennaio è un'antologia animata composta da tre segmenti di diversi autori, uniti tematicamente: stop-motion quasi orrorifica, grottesca, di sicuro impatto.

Netflix ha diffuso il trailer di una miniserie animata in stop-motion intitolata The House, in arrivo sul servizio nel gennaio 2022. Si tratta di tre capitoli prodotti dall'angloamericana Nexus Studios, attiva su più settori e più tecniche di animazione (debuttò nel 2002 con gli effetti visivi di Prova a prendermi). Ognuno dei segmenti è diretto da autori differenti e segue protagonisti diversi, vicini ai percorsi artistici di tali autori. Le tre vicende sono però legate dalla stessa ambientazione: una casa vagamente inquietante...

The House, la trilogia animata in stop-motion su Netflix

Ognuna delle tre vicende legate a The House vede coprotagonista la casa del titolo. I personaggi principali della prima storia, ambientata alla fine del XIX secolo e diretta da Emma De Swaef e Marc James Roels (premiati ad Annecy per Ce magnifique gâteau! nel 2018), sono i membri della famiglia di Raymond, che caduto in disgrazia accetta la proposta di un benefattore misterioso: mal gliene incoglierà.

Nella seconda storia, ambientata ai giorni nostri e diretta da Niki Lindroth von Bahr (vincitrice ad Annecy nel 2017 col corto Min börda), un ratto decide di rinnovare la casa per rivenderla in tempi brevi, ma alcuni ospiti inaspettati cambieranno il suo modo di vedere le cose.

Nel terzo e ultimo atto, diretto da Paloma Baeza (già vincitrice del BAFTA col corto Poles Apart), siamo nel futuro. Il mondo intorno alla casa è cambiato del tutto, ma la giovane tenutaria Rosa è decisa a rimanere nell'edificio ormai in rovina, per restaurarlo e opporsi a un cambiamento ormai inevitabile...