The Haunting of Bly Manor conferma un'altra star di Hill House, Henry Thomas

La serie horror di successo tornerà su Netflix con la stagione 2 nel 2020.

Il numero di attori di Hill House confermati in The Haunting of Bly Manor sale a tre. L'ideatore Mike Flanagan ha annunciato su Twitter che anche Henry Thomas tornerà nella seconda stagione della fortunata serie horror antologica di Netflix, incentrata su una nuova casa degli orrori.

Disponibili in streaming nel 2020, i nuovi episodi si baseranno sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite e saranno ambientati in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Qui, due orfani sono accuditi da una giovane governante, alla quale sentiremo narrare gran parte della storia.

Interprete nel ciclo inaugurale della versione più giovane di Hugh Crain, il padre della famiglia trasferitasi a Hill House, nella seconda stagione Thomas vestirà i panni di un personaggio i cui dettagli non sono stati ancora resi noti. L'attore raggiunge Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen, scelti per i ruoli della suddetta governante, Dani, e di un tipo affascinante di nome Peter.