The Good Mothers e la violenza mafiosa: video intervista con Elisa Amoruso e Julian Jarrold

Un punto di vista diverso attraverso lo sguardo di tre donne che si ribellano alla mafia calabrese. Una violenza raccontata come minaccia sempre presente ma non esibita nella serie The Good Mothers di Disney+. Abbiamo incontrato i registi Julian Jarrold e Elisa Amoruso.

Sta facendo molto parlare di sé, la serie The Good Mothers. Per alcune polemiche nate dalle parole di due persone che non si sono sentite rappresentate con verità, in questa vicenda (solo) ispirata alla realtà, ma anche per l'accoglienza critica molto positiva.

Una serie, quella italo britannica, già vincitrice della prima edizione del Berlinale Series Award, su alcune coraggiose donne capaci di ribellarsi all'oppressione della 'ndrangheta e patriarcale. Nei sei episodi, tutti disponibili su Disney+, affronta con un'attenzione particolare alla creazione di una tensione non esibita la storia di tre donne calabresi in particolare.

Ne abbiamo parlato con i due registi di The Good Mothers, Julian Jarrold, già responsabile di alcuni dei migliori episodi di The Crown, e la nostra Elisa Amoruso. Li ascoltiamo in questa video intervista, insieme allo sceneggiatore, Stephen Butchard.