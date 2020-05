The Good Lord Bird: Ethan Hawke è l'abolizionista John Brown nel trailer ufficiale della miniserie

News Serie TV

Il drama di 7 episodi in onda su Showtime quest'estate.

È un Ethan Hawke spregiudicato e anche un po' fuori di testa quello che il pubblico di Showtime (e quindi di Sky Atlantic e NOW TV in Italia) ritroverà in The Good Lord Bird, miniserie incentrata sull'abolizionista del 19° secolo John Brown così come lo ha raccontato James McBride nel romanzo omonimo del 2013. In attesa del debutto negli Stati Uniti, previsto per il 9 agosto, la rete via cavo ne ha diffuso il trailer ufficiale.





La trama e il cast di The Good Lord Bird

Ambientato durante gli scontri e le azioni di violenza generalizzata avvenuti nel territorio del Kansas nella metà dell'Ottocento, il drama di 7 episodi segue un giovane schiavo di nome Onion diventare un membro della famiglia eterogenea di Brown, partecipando infine al famoso raid del 1958 a un arsenale dell'esercito statunitense nella cittadina di Harper's Ferry. Sebbene l'incursione di Brown non riuscì a scatenare una rivolta degli schiavi come egli sperava, le sue azioni furono la scintilla della Guerra Civile.

Il resto del cast di The Good Lord Bird include Joshua Johnson-Lionel (Snowfall) nel ruolo di Onion, Daveed Diggs (Snowpiercer) dello schiavo diventato leader abolizionista Frederick Douglass e Wyatt Russell (Lodge 49) dell'ufficiale e nemesi di Brow Jeb Stuart. Si aggiungono Maya Hawke (figlia di Ethan e star di Stranger Things), Ellar Coltrane (che in Boyhood ha interpretato il figlio del personaggio di Hawke), Steve Zahn (Treme), Orlando Jones (American Gods) e Rafael Casal (Blindspotting). Albert Hughes (Alpha) ne firma invece la regia.