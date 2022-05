The Good Fight si concluderà con la stagione 6: Gli ideatori spiegano perché

News Serie TV

Il legal drama spin-off di The Good Wife tornerà in tv a settembre.

Sarà dura da accettare, soprattutto per chi ha trascorso tanti momenti in compagnia di questi personaggi, ma una delle storie più appassionanti e applaudite della tv volge al termine. Paramount+ ha annunciato che la prossima, sesta stagione del legal drama The Good Fight - in streaming negli Stati Uniti dall'8 settembre - sarà l'ultima. La decisione chiude dopo 13 anni un fortunato franchise che ha aperto le danze nel 2009, con la serie The Good Wife, accumulando finora quarantacinque nomination agli Emmy e vincendone cinque. Il motivo lo hanno spiegato gli ideatori Robert e Michelle King in un'intervista con TVLine.

The Good Fight chiude dopo 6 stagioni: Ecco perché

Dopo aver confermato che quella di concludere The Good Fight è una loro decisione, i King hanno spiegato che questa è nata da problemi relativi alla difficoltà di continuare a garantire la qualità delle storie cui gli spettatori sono abituati e, dopo tutto questo tempo, anche da un certo affaticamento. "Ci siamo stancati", ha detto Robert con un sorriso amaro. "Abbiamo visto come stavamo costruendo la sesta stagione e abbiamo sentito che, se doveva esserci un momento in cui terminare la serie, era quello, data la natura catastrofica della stagione. E per quanto lo show sia stato straordinario nel reagire ai tempi che cambiano, sembrava come se ci sarebbe stata della ripetitività se avessimo continuato".

Michelle ha aggiunto: "La stagione 6 parla in gran parte della guerra civile [in eruzione] nel nostro Paese, e sembrava che quella fosse la storia da raccontare nell'ultima stagione di questa serie". Questi ultimi episodi vedranno la Diane di Christine Baranski provare uno scomodo senso di déjà vu, con tutto, dallo scontro tra Roe e Wade ai diritti di voto alle aggressioni in stile Guerra Fredda. Nel frattempo, gli avvocati della Reddick & Associati si chiedono se la violenza che vedono intorno a loro indichi un'imminente guerra civile. Come sappiamo dalle notizie precedenti, Alan Cumming e Carrie Preston riprenderanno i ruoli di Eli Gold e Elsbeth Tascioni da The Good Wife. Inoltre, il vincitore dell'Emmy Andre Braugher e John Slattery saranno rispettivamente Ri'Chard Lane, un avvocato-showman costretto a scegliere Liz (Audra McDonald) come nuova partner, e Lyle Bettencourt, un medico brillante, sofisticato e sensibile che entra nella vita di Diane in un momento "folle".

In un comunicato, il presidente di CBS Studios David Stapf ha definito The Good Fight "una serie di punta di Paramount+ e un'enorme fonte di orgoglio per me e per il nostro studio. Siamo felicissimi di vedere cosa c'è in serbo per l'ultima stagione; non ho dubbi che sarà memorabile".