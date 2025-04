The Four Seasons, ovvero come rovinare le vacanze tra vecchi amici: Il trailer ufficiale della comedy di Netflix

News Serie TV

La nuova comedy di Netflix The Four Seasons, con Tina Fey, Steve Carell e Will Forte, si mostra nel trailer ufficiale in attesa dell'uscita il 1° maggio.

Immaginate di fare una vacanza in compagnia dei vostri migliori amici. Meglio: immaginate di farne quattro - una per ogni stagione dell'anno. Se pensate che saranno i migliori giorni della vostra vita, aspettate di sapere che uno di loro sta divorziando e che ha cominciato a frequentare una donna con molti meno anni di ciascuno di voi. Queste sono le premesse di The Four Seasons, la nuova comedy di Netflix in streaming dal 1° maggio, della quale è ora disponibile il trailer ufficiale. E se avete bisogno di un motivo in più per farvi convincere a guardarla, sappiate anche che il suo cast stellare include Tina Fey, Will Forte, Steve Carell e Colman Domingo, ciascuno dei quali ha vinto o è stato candidato ad almeno un Emmy o un Oscar.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale in Italiano della Serie Netflix con Tina Fey e Steve Carell - HD

The Four Seasons: La trama della miniserie di Netflix

Creata dalla stessa Fey insieme con i suoi collaboratori storici Lang Fisher e Tracey Wigfield, The Four Seasons vede sei vecchi migliori amici dirigersi verso un rilassante weekend fuori porta e scoprire che una delle tre coppie del loro affiatato gruppo sta per separarsi. Nel corso di un anno, la miniserie segue gli amici durante quattro vacanze, mostrando come questo sconvolgimento influenzi le dinamiche di ciascuno, facendo riaffiorare vecchi e nuovi problemi. Il trailer mostra Nick, il personaggio di Carell che sta progettando di divorziare dalla moglie, iniziare a frequentare una donna molto più giovane che lo ispira a considerare un viaggio al Burning Man, e Jack, il personaggio di Forte, provare nausea soltanto al pensiero.

The Four Seasons si basa sull'omonimo film del 1981 diretto da Alan Alda. Fey interpreta Kate, la moglie di Jack, mentre Domingo veste i panni di Danny, legato sentimentalmente a Claude. Quest'ultimo ha il volto dell'italiano Marco Calvani (I Borgia). Il resto del cast include Kerri Kenney-Silver (Reno 911!) nei panni di Anne, la donna con la quale Nick aveva promesso di trascorrere tutta la vita, e Erika Henningsen (Girls5eva) della sua nuova, giovane frequentazione.