The Four Seasons: Data e primo trailer della nuova serie Netflix con Tina Fey e Steve Carell

La comedy è basata sul film intitolato proprio Four Seasons (Le quattro stagioni), del 1981, e vanta un cast stellare che include anche Will Forte, Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver e Erika Henningsen.

Netflix ha annunciato la data di uscita e diffuso il primo teaser trailer della sua nuova comedy The Four Seasons che debutterà il 1° maggio con tutti e otto gli episodi di mezz'ora disponibili. La serie, creata dalla veterana della commedia Tina Fey insieme ai suoi collaboratori di vecchia data Lang Fisher e Tracey Wigfield, si basa sull'omonimo film del 1981 diretto da Alan Alda. Al centro del racconto c'è un gruppo di amici che seguiamo in diverse vacanze, una in ogni stagione, in luoghi pittoreschi. Ma le cose, naturalmente, non filano completamente lisce.

La trama e il cast di The Four Seasons

La trama di The Four Seasons ruota attorno a un gruppo di sei vecchi amici che, dopo aver programmato un tranquillo weekend insieme, scoprono che una delle coppie del gruppo è pronta a separarsi. La serie segue i sei protagonisti nel corso di un anno, durante il quale intraprendono quattro vacanze stagionali, con i loro legami che vengono messi alla prova da nuovi conflitti e vecchi rancori che emergono. "È raro trovare l'anima gemella, eppure tutti e sei noi ci siamo riusciti", dice Will Forte nel trailer. Ma sarà davvero così semplice mantenere questi legami intatti?

Oltre a Tina Fey, il cast include la star di The Office Steve Carell nel ruolo di Nick, Colman Domingo (Euphoria) nei panni di Danny, il già citato Will Forte (Bodkin) nel ruolo di Jack, Kerri Kenney-Silver nel ruolo di Anne, Marco Calvani (I Borgia) nel ruolo di Claude, e Erika Henningsen (Girls5Eva).

Le dichiarazioni del cast e dei creatori

Tina Fey ha rivelato a Tudum che spera che gli spettatori possano sentirsi "come se fosser a una cena con noi". Ha aggiunto che l'obiettivo della serie è trasmettere il calore e la gioia che il gruppo di attori prova l'uno per l'altro, con la speranza che il pubblico possa divertirsi. Steve Carell, dal canto suo, ha dichiarato che la serie ha un'atmosfera molto "vissuta", grazie alla scrittura e alla perfetta chimica tra i membri del cast.

Tracey Wigfield, Lang Fisher e Tina Fey, che avevanno già lavorato insieme nella serie 30 Rock, hanno creato questa serie come una "lettera d'amore" alle relazioni di lunga durata, sia romantiche che platoniche. Fey ha spiegato che spesso, quando si attraversano difficoltà con il proprio partner, è proprio il supporto degli amici a fare la differenza. E noi non vediamo l'ora di vedere il risultato sullo schermo.