The Flash si concluderà con la stagione 9, e non è l'unica brutta notizia

L'ultima stagione, la più breve della serie, si farà attendere fino al 2023.

La corsa di The Flash sta per concludersi, almeno in tv. The CW ha annunciato che la prossima, nona stagione della serie supereroistica incentrata sul velocista della DC Barry Allen, ultima colonna portante rimasta in piedi del media franchise di successo Arrowverse, sarà l'ultima e sarà breve. La più breve. L'altra brutta notizia è che si comporrà di soli 13 episodi, in onda nel 2023.

"Nove stagioni! Nove anni a salvare Central City mentre abbiamo accompagnato il pubblico in un'avventura emozionante piena di sentimento, umorismo e spettacolo", ha dichiarato il produttore esecutivo Eric Wallace in un comunicato. "E ora Barry Allen ha raggiunto il cancelletto di partenza della sua ultima corsa. Tantissime persone straordinarie hanno dato il proprio talento, tempo e amore per dare vita a questa serie meravigliosa ogni settimana. Perciò, mentre ci prepariamo a onorare l'incredibile eredità dello show con il nostro entusiasmante capitolo conclusivo, voglio ringraziare il nostro cast fenomenale, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere The Flash un'esperienza così indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo".

The Flash 9: Perché finisce e chi torna

L'annuncio della prossima chiusura di The Flash arriva dopo una stagione particolarmente sottotono per la serie, in cui le medie d'ascolto si sono quasi dimezzate probabilmente anche a causa di una programmazione a dir poco confusa, che l'ha vista perdere il primato di serie più seguita di The CW, scivolando al quarto posto nel pubblico totale. Inoltre, segue la chiusura di Arrow, Supergirl e Black Lightning e le recenti cancellazioni di DC's Legends of Tomorrow e Batwoman, e lascerebbe Superman & Lois come unica superstite del franchise se The CW decidesse di andare oltre l'appena ordinata terza stagione.

Grant Gustin (interprete di Barry/Flash), Candice Patton (Iris) e Danielle Panabaker (Caitlin) saranno gli unici membri del cast originario a tornare a tempo pieno nell'ultima stagione, mentre di recente Jesse L. Martin (Joe) ha fatto un passo indietro per dedicarsi ad altri progetti, preceduto da Carlos Valdes (Cisco) e Tom Cavanagh (Harrison). Tuttavia, è altamente probabile che alcuni di questi e degli altri personaggi visti nel corso della serie possano tornare brevemente per un ultimo saluto.

Ricordiamo infine che in Italia, dopo una lunghissima attesa, gli inediti delle stagioni 7 e 8 di The Flash sono in onda su Italia 1 ogni sabato alle ore 14:25 circa.