The Flash: Rick Cosnett torna nei panni del detective Eddie Thawne

The Flash mette a segno un altro ritorno inatteso nei prossimi episodi della terza stagione. Pochi giorni dopo aver saputo che Robbie Amell tornerà nei panni di Ronnie Raymond, Rick Cosnett rivela su Twitter che sarà ancora una volta il detective Eddie Thawne.

"Ok, odio canzonarvi ma ora posso dirlo: torno in The Flash", ha scritto l'attore. Morto eroicamente nel finale della prima stagione, nella quale era stato anche l'interesse amoroso di Iris West (Candice Patton), Thawne era già riapparso in un episodio della seconda, quando Barry Allen (Grant Gustin) fece un salto nel passato. Qualcosa che, salvo colpi di scena, dovrebbe ripetersi nell'episodio che tornerà a ospitarlo.

La stagione 3 di The Flash è in onda in Italia ogni martedì alle ore 22:00 su Italia1, preceduta da Supergirl e seguita da Arrow. Inoltre, le prime due stagioni sono disponibili in streaming su Infinity, insieme con le altre serie supereroistiche collegate.