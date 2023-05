The Flash: Grant Gustin rivela di aver contratto il Covid negli ultimi giorni di riprese del finale

News Serie TV

Dopo 9 stagioni, il 24 maggio la serie tv supereroistica si concluderà negli Stati Uniti. E con essa anche le storie dell'Arrowverse.

Un virus ha rallentato l'ultima corsa del supereroe più veloce del mondo. Mentre The Flash è a un passo dalla conclusione (mercoledì 24 maggio andrà in onda negli Stati Uniti l'ultimo episodio della serie), il suo protagonista Grant Gustin, interprete da nove stagioni del velocista della DC Barry Allen, ha rivelato a Entertainment Weekly (che ha dedicato al finale della serie di The CW la cover story del nuovo numero in edicola) di aver affrontato una battaglia inaspettata e non prevista dal copione durante gli ultimi giorni delle riprese. Ha contratto per la prima volta il Covid.

Grant Gustin in The Flash: Il Covid prima del finale

"Non ho preso il Covid per tre anni. Mancavano sei giorni alla fine [delle riprese] e in qualche modo l'ho contratto", ha rivelato Gustin alla rivista. "E Dio li benedica, in qualche modo l'hanno fatto funzionare e hanno spostato alcune cose nel programma. Ci siamo fermati per un giorno. Ero così vicino al traguardo e ho finito col dover fare l'intera quarantena di 10 giorni perché ero ancora positivo al test. Ma sono stato bene! Ho dovuto solo stare seduto a casa e aspettare di girare le mie ultime scene per un po'".

"È stato un momento piuttosto sconveniente per tutti, ma hanno fatto davvero un ottimo lavoro nel far andare bene le cose", ha aggiunto l'attore 33enne. Mentre lui era in quarantena, la produzione è andata avanti nel miglior modo possibile senza il suo protagonista. "C'erano determinate riprese creative che dovevano essere fatte e che avrebbero aggiunto in seguito", ha spiegato la co-star Danielle Panabaker (Caitlin). "Dovevano girare alcune delle sue cose da aggiungere sul green screen". L'accaduto ha allungato la produzione di un giorno per completare le scene di Gustin e ha causato anche la sua eliminazione da una scena in particolare della quale Gustin non ha potutuo anticipare nulla.

Il mancato ritorno di Carlos Valdes e la fine dell'Arrowverse

Mentre nell'ultima stagione di The Flash diversi vecchi amici (e avversari) del Velocista Scarlatto sono tornati brevemente per un saluto, incluso Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow), a un episodio dalla fine, i fan devono rinunciare alla speranza di rivedere anche Carlos Valdes e il suo Cisco Ramon. "Ci ho pensato", ha detto l'attore a EW. "Onestamente, non c'era modo di realizzarlo per via della mia agenda e di tutte le diverse iniziative creative e le circostanze della vita in cui stavo cercando di destreggiarmi in quel periodo". Tra gli impegni di Valdes c'erano anche le riprese della musical comedy di Hulu Up Here. "Non sono riuscito a farlo accadere, il che è stato davvero straziante per me perché ho sempre pensato che, se avessi deciso di allontanarmi dallo show, come minimo dovevo essere lì per il finale per mettere un punto e onorare il tutto".

Il finale di The Flash coinciderà con la fine di uno dei media franchise più fortunati dell'ultimo decennio, l'Arrowverse. Tuttavia, lo showrunner Eric Wallace ha detto di non aver scritto il finale come se fosse anche la fine dell'Arrowverse, nella speranza che un'altra serie possa tenerlo in vita in futuro: "Spero ancora che non sia finito. Mi sono approcciato alla fine di The Flash con il desiderio di realizzare il miglior finale possibile per The Flash. Non c'è Batwoman. Non ci sono le Leggende. Non c'è Black Lightning. Non c'è Arrow o Supergirl. È molto strano. Tutte le serie ambientate su Terra-1 se ne stanno andando. Cosa voglia dire, non lo so". E sulla speranza che qualcosa possa cambiare in futuro, ha detto: "Pranzerò con [lo showrunner di Superman & Lois] Todd [Helbing] nelle prossime due settimane. Gli dirò: 'Se ottieni una quarta stagione, devi intrufolarti un po' nell'Arrowverse. Ora sei tu a portare la torcia'".

E tornando al finale di The Flash, Wallace ha concluso: "Finisce con una nota di grande speranza che mostra come il futuro dell'Arrowverse potrebbe essere in qualche modo, figura o forma. Si spera che dia alle persone un senso di chiusura, ma anche qualche speranza per il futuro, perché altrimenti è molto triste pensare che non ci saranno più crossover, che non ci sarà più un Arrowverse dopo il 24 maggio. Mi rattrista perché lo amo così tanto, ed è stata una parte così importante non solo della mia vita, ma della vita di un'intera fanbase".

Foto: Colin Bentley/The CW (Entertainment Weekly)