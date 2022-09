The Flash 9: Richard Harmon sarà Capitan Boomerang nella stagione finale

News Serie TV

L'attore di The 100 sarà un volto ricorrente del capitolo conclusivo, in onda nel 2023.

Uno storico avversario del Velocista Scarlatto, Capitan Boomerang tornerà nell'Arrowverse con un volto tutto nuovo. Deadline riporta che Richard Harmon, in tv conosciuto soprattutto per i suoi trascorsi in The 100, interpreterà il supercriminale nella nona e ultima stagione di The Flash, ricordiamo lunga solo 13 episodi e in onda negli Stati Uniti il prossimo anno.

Il nuovo Capitan Boomerang di The Flash

Il pubblico dell'Arrowverse ricorderà che Capitan Boomerang è già stato un personaggio di Arrow, interpretato in un paio di episodi della terza stagione da Nick E. Tarabay (Spartacus). Quella versione tornò nel finale della quinta stagione, occasione che le costò la vita. In The Flash incontreremo un nuovo Capitan Boomerang post-Crisi, il cui vero nome è Owen Mercer, rilasciato recentemente dal penitenziario di Iron Heights con un chip nella spalla. Ma il luccichio nei suoi occhi cela una minaccia pericolosa e violenta per Central City, e il nome di battaglia è esplicativo delle sue abilità.

Harmon è la prima aggiunta al cast del ciclo conclusivo di The Flash, le cui riprese sono cominciate da pochi giorni in Canada. Lo scorso mese, commentando la notizia della prossima conclusione della serie, il protagonista Grant Gustin aveva detto: "Sono davvero entusiasta di poterlo fare ancora una volta, finire alle nostre condizioni. Mi godrò ogni minuto, finché potrò. Non potrei essere più onorato di essere associato a questo personaggio, probabilmente per il resto della mia vita e della mia carriera. È davvero un grande onore. Grazie ancora per averci supportato. Spero che quest'ultima stagione vi piaccia. So che mi divertirò a farla".