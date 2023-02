The Flash 9: Altri tre ritorni nella stagione finale

News Serie TV

Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy appariranno nella nona e ultima stagione della serie tv.

Altri volti familiari si uniranno a Barry Allen e al Team Flash per un saluto prima della fine di The Flash. Entertainment Weekly riporta che Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy torneranno nella nona e ultima stagione, in onda negli Stati Uniti su The CW dall'8 febbraio.

The Flash 9: Tornano Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy

Cosnett ha interpretato il detective del Dipartimento di Polizia di Central City Eddie Thawne. "Siamo davvero felici che Rick si unisca a noi ancora una volta mentre mettiamo insieme il nostro emozionante ed elettrizzante ciclo di episodi finale", ha detto lo showrunner Eric Wallace al sito. "È particolarmente bello dato che Rick è stato parte integrante della stagione inaugurale della serie. Perciò vederlo tornare per aiutarci a concludere l'incredibile corsa di nove anni del nostro show è più che meraviglioso. Non ci vuole un genio per capirlo".

Parlando del ritorno di Letscher, interprete di diverse versioni di Eobard Thawne e dell'Anti-Flash, Wallace ha detto: "Abbiamo creato una storia molto speciale per lui, una storia che non vediamo l'ora di raccontare da un po', ma che finora non potevamo raccontare. Il risultato è un episodio folle e agrodolce che ci auguriamo i fan - vecchi e nuovi - adoreranno". E Kennedy, "con la sua ultima avventura nella stagione 9, porta al suo incredibile ritratto di Nora West-Allen [la figlia di Barry e Iris anche conosciuta come la supereronia XS] a livelli ancora più alti in un modo che il pubblico non ha mai visto prima".

Gli altri ritorni nella stagione finale

I ritorni di Cosnett, Letscher e Parker si aggiungono a quelli annunciati precedentemente di Keiynan Lonsdale (interprete di Wally West/Kid Flash), David Ramsey (John Diggle/Spartan) e Sendhil Ramamurthy (Dr. Ramsey Rosso/Bloodwork), tutti nel nono dei 13 episodi della stagione finale. Questo ospiterà anche il veterano di Arrow Stephen Amell, il cui Oliver Queen/Green Arrow aveva lasciato le scene all'inizio del 2020. Ritorno del quale Wallace ha rivelato un interessante particolare inedito a TVLine.

"Ho chiamato [il produttore esecutivo] Greg Berlanti e gli ho detto: 'Ho un'idea folle. E se Oliver Queen tornasse...', e gli ho presentato la storia. Ha detto tipo: 'Lo adoro, fammi chiamare Stepehn'. Così lo ha chiamato, poi mi ha richiamato e mi ha detto: 'Stephen lo adora! Parlagli, proponigli l'idea. Così ho parlato al telefono con lui - e il tutto è accaduto nell'arco di 18 ore, intendiamoci - e l'ho accompagnato attraverso quello che volevamo fare. Ha detto: 'Lo adoro. Ma possiamo fare questa cosa in più...?'".

Amell ha proposto una componente aggiuntiva della trama alla quale Wallace ha risposto: "'Facciamolo! È fantastico!'. E la chiamata si è conclusa con [Amell che ha detto]: 'Ci sto. Facciamo in modo che accada'. È successo molto velocemente".