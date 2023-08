The Ferragnez: Sanremo Special, il trailer dell'episodio speciale in arrivo su Prime Video

News Serie TV

Il nuovo episodio del docu-reality con Chiara Ferragni e Fedez sarà disponibile in streaming dal prossimo 14 settembre.

Finalmente l'attesa è finita. Prime Video ha svelato la data d'uscita e il trailer ufficiale di The Ferragnez: Sanremo Special, l'episodio speciale del docu-reality The Ferragnez incentrato sulle vite dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e di suo marito Fedez, impreditore e artista da 89 dischi di platino. L'episodio, che sarà rilasciato il prossimo 14 settembre, li segue mentre sono impegnati nella città di Sanremo durante il festival: lei come co-conduttrice di due serate accanto ad Amadeus e lui per condurre il suo seguitissimo podcast Muschio Selvaggio. Ma promette di svelare anche tutta la verità sul famoso "Ferragni Gate" che lo scorso febbraio ha tenuto sulle spine i fan della coppia di influencer dopo alcuni incidenti accaduti sul palco del Festival e non solo.

The Ferragnez: Sanremo Special, le anticipazioni

In questo nuovissimo episodio di The Ferragnez, prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, la settimana del Festival di Sanremo sta per cominciare. Chiara, dopo essersi preparata per mesi, è pronta per la sua prima esperienza come co-conduttrice televisiva del Festival di Sanremo. L'imprenditrice racconta i lunghi mesi di lavoro necessari per calcare un palco così importante. Anche Fedez è nella città dei fiori, il suo podcast Muschio Selvaggio approda a Sanremo, ma non è l'unico impegno lavorativo che lo vede coinvolto durante la settimana del Festival. Infine, un inaspettato colpo di scena scombina l’equilibrio della coppia che si confronta su passato e futuro. "L'unico modo per scoprire davvero il dietro le quinte della vicenda sarà vedere l’episodio speciale", avvisa Prime Video.