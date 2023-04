The Ferragnez: La stagione 2 della serie su Prime Video dal 18 maggio

News Serie TV

L'appuntamento con i 7 nuovi episodi del docu-reality con Chiara Ferragni e Fedez è per giovedì 18 maggio.

Pronti a curiosare nella vita della coppia più chiacchierata e influente d'Italia? Prime Video annuncia che la seconda stagione di The Ferragnez - La serie, lo show non-fiction incentrato sull'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e sul poliedrico artista e imprenditore Fedez, nella vita privata marito e moglie e genitori di due bambini, sarà disponibile in streaming dal 18 maggio. Ai primi quattro episodi ne seguiranno altri tre, gli ultimi, la settimana successiva. E se sette puntate vi sembrano poche (in effetti, sono una in meno rispetto al ciclo inaugurale), aspettate di leggere il resto.



Su Prime Video torna il racconto della vita dei Ferragnez

Una produzione originale italiana, The Ferragnez racconta il mondo professionale e privato di Chiara Ferragni e Fedez. La serie segue le due star dei social durante le loro sfide quotidiane come giovani imprenditori, e quelle tra le mura di casa, come famiglia, insieme con il primogenito Leone e ora anche la piccola Vittoria. Come probabilmente saprete, l'ultimo è stato un anno particolarmente intenso soprattutto per Chiara, la quale lo scorso febbraio è stata la co-conduttrice di due serate del 73° Festival di Sanremo. Un episodio speciale, The Ferragnez: Sanremo Special, atteso su Prime Video per l'estate, la seguirà in questa sua avventura tra lezioni di public speaking, fitting d'alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La coppia più celebre del panorama contemporaneo, i Ferragnez sono seguiti da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes "Most Powerful Fashion Influencer" a livello mondiale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista per Amazon di Celebrity Hunted: Caccia all'uomo e conduttore del grande successo LOL - Chi ride è fuori. Grazie al docu-reality The Ferragnez - La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie a un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Dopo il successo della prima stagione, Chiara e Fedez tornano per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.