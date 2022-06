The Ferragnez: La serie con Chiara Ferragni e Fedez torna su Prime Video con la stagione 2

News Serie TV

Il docu-reality di successo tornerà a raccontare la quotidianità della coppia e della famiglia più social d'Italia.

Siete curiosi di sapere costa sta succedendo nelle vite delle star più social d'Italia, soprattutto ora che una di loro si prepara a scendere la celebre scalinata del palcoscenico del Festival di Sanremo? Prime Video ha annunciato che The Ferragnez, la fortunata serie non-fiction entrata nelle vite dell'imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e del poliedrico artista Fedez, tornerà con una seconda stagione.

The Ferragnez: Dopo il successo, arriva la stagione 2

The Ferragnez racconta il mondo privato della coppia e della loro famiglia molto unita, che include i due figli Leone e Vittoria, seguendola anche nei loro impegni professionali. Una coppia molto amata e seguitissima nel panorama contemporaneo, che insieme conta oltre 30 milioni di follower su Instagram. Grazie al docu-reality, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, attraverso un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme. Ora Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Le dichiarazioni

"Spero che la seconda stagione di questa serie così intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia", ha dichiarato Chiara in un comunicato. "Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano più privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali". Fedez ha aggiunto: "Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite. Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro".

Georgia Brown, a capo dei contenuti originali europei di Amazon Studios, ha dichiarato: "Il pubblico di Prime Video in Italia e nel mondo ha amato la prima stagione di The Ferragnez. Con questa nuova stagione, continuiamo nel nostro costante impegno e investimento nell'industria creativa italiana, offrendo al contempo agli spettatori di Prime Video uno sguardo profondamente autentico e toccante su una delle famiglie più influenti e iconiche al mondo". Per Nicole Morganti, a capo dei contenuti originali per l'Italia, The Ferragnez "è diventata una vera e propria serie cult. Con la prima stagione, il pubblico ha imparato a conoscerli nella loro straordinaria normalità, attraverso un modo diverso di raccontarsi con spiritosa sincerità e grazie al loro coraggio di mettersi in gioco. Non vediamo l'ora di vederli in una nuova ed entusiasmante seconda stagione".

Foto: Carlos Mira Manzano (Amazon Studios)