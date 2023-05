The Ferragnez 2: Il trailer ufficiale della seconda stagione della serie con Chiara Ferragni e Fedez

News Serie TV

I nuovi episodi dello show non-fiction originale di Prime Video arrivano in streaming il 18 maggio.

Chiara Ferragni e Fedez affrontano nuove avventure, tra risate e lacrime, nella seconda stagione di The Ferragnez, il docu-reality originale di Prime Video che segue l'influencer più famosa d'Italia e il poliedrico artista e imprenditore mentre aprono le porte della loro casa e fanno conoscere la loro famiglia ai fan. Prime Video ha diffuso oggi il trailer ufficiale dei nuovi episodi, che arriveranno in esclusiva sul servizio il 18 maggio (i primi quattro) e il 25 maggio (gli ultimi tre). Dopo l'estate, invece, sarà disponibile The Ferragnez: Sanremo Special, un episodio speciale che segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo.







The Ferragnez: Cosa ci aspetta nella seconda stagione

La giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Chiara Ferragni è imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 29 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes “Most Powerful Fashion Influencer” a livello globale; Fedez è un imprenditore e artista poliedrico con all'attivo oltre 86 dischi di platino e più di 14,6 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori. Grazie allo show docu-reality Original The Ferragnez – La serie, pubblico e fan hanno imparato a conoscerli oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.

Chiara Ferragni e Fedez torneranno dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori dei piccoli Leone e Vittoria, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa. Come si vede nel trailer, nei nuovi episodi la coppia affronterà anche momenti difficili, come la scoperta della malattia di Fedez e la successiva operazione che gli ha salvato la vita.