The Family Stallone: Paramount+ annuncia un reality sulla famiglia del leggendario attore

Sylvester Stallone, la moglie Jennifer Flavin Stallone e le figlie Sophia, Sistine e Scarlet sono i protagonisti della docuserie in arrivo in streaming questa primavera.

È stato John Rambo, Rocky Balboa e, di recente, il "Generale" nella nuova serie Tulsa King. Ma il ruolo a cui Sylvester Stallone tiene di più è quello di marito e padre. Perciò il leggendario attore tre volte candidato all'Oscar ha deciso di aprire le porte della sua vita privata alle telecamere per farci conoscere la quotidianità della sua famiglia. Il servizio di video in streaming Paramount+ ha annunciato la docuserie reality The Family Stallone, incentrata proprio sulla vita dell'attore e insieme alla moglie Jennifer Flavin Stallone e alle figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Arriverà il streaming questa primavera ma, nell'attesa, Stallone e le sue tre figlie hanno partecipato a un esilarante spot di Paramount+ in occasione del Super Bowl, insieme ad altre star protagoniste di serie e programmi della piattaforma. Nella clio, il forzuto Stallone decide di scalare la "montagna dell'intrattenimento" di Paramount+, ma qualcosa va storico. Lo vedete qui sotto.

The Family Stallone: La vita quotidiana di una delle famiglie più famose di Hollywood

The Family Stallone, prodotta da MTV Entertainment Studios e Bunim-Murray Productions, offre un posto a tavola di una delle famiglie più celebri dello star system americano. Per il mondo intero Sylvester Stallone è una vera e propria leggenda, ma per le sue figlie è solo papà. In The Family Stallone lo vedremo alle prese con la crescita di tre donne tanto ambiziose e con la moglie Jennifer, un'esperta donna d'affari che possiede un fortunato marchio di skincare.

Chi sono le sorelle Stallone

Sophia Stallone, la maggiore delle tre sorelle Stallone, non è interessata a seguire le orme del padre nella recitazione. Attualmente conduce un podcast, Unwaxed, insieme alla sorella Sistine, ma sta ancora cercando la sua strada nella vita concentrandosi sulle sue passioni. Sistine Stallone, attrice e modella, sta intraprendendo un nuovo viaggio come regista e sta attualmente sviluppando il suo primo lungometraggio. Scarlet Stallone, la più giovane, fin da bambina ha deciso di seguire le orme del padre e di diventare un'attrice, e ora appare al fianco del padre proprio nella serie Tulsa King.