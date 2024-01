The Dynasty: New England Patriots, ecco il trailer della docuserie in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

Arriva in streaming dal 16 gennaio una docuserie in 10 episodi che racconta i vent'anni di dominio nella NFL della squadra allenata da Bill Belichick che vedeva come quarterback Tom Brady.

In questo nostro XXI secolo, il mondo della NFL, il campionato professionistico di football americano, c'è stata una squadra che ha esercitato uno dei dominii sportivi più eclatanti della storia: fino a quel momento squadra senza particolari successi, i New England Patriots - grazie a una trinità laica formata dal proprietario Robert Kraft, l'allenatore Bill Belichick e il quarterback Tom Brady (noto anche per la relazione con Bridget Moynahan e per il matrimonio con Gisele Bündchen) - hanno stabilito una serie di record impressionanti, raggiungendo per undici volte il SuperBowl, vincendolo per sei, di cui 3 volte in un arco di soli quattro anni (stagioni 2001-2004).

A questa incredibile pagina di storia sportiva è dedicata una docuserie in 10 parti che si intitola The Dynasty: New England Patriots, disponibile in streaming su Apple TV+ dal prossimo 16 febbraio.

Prodotta dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, la docuserie - che conta ovviamente sul coinvolgimento di Kraft, Belichick e Brady - offre un accesso senza precedenti alla storia del club, con approfondimenti da parte di giocatori, allenatori e dirigenti passati e presenti dei Patriots, tra cui Adam Vinatieri, Drew Bledsoe, Rob Gronkowski, Ty Law, Bill Parcells e Jonathan Kraft; funzionari della lega e giornalisti sportivi come Roger Goodell, Al Michaels e Howard Bryant; tifosi di alto profilo, come Jon Bon Jovi, Bill Burr, Rupert Murdoch e molti altri.

Oltre ai trionfi sportivi, The Dynasty: New England Patriots racconterà anche una serie di conflitti interni, regalando così uno sguardo dall'interno sul prezzo da pagare per percorrere la strada verso la grandezza.

A dirigere la docuserie, che è basata sull'omonimo bestseller del New York Times scritto da Jeff Benedict , c'è il regista vincitore dell'Emmy Matthew Hamachek, autore del doc Tiger, sul golfista Tiger Woods, ma anche di un documentario sulla controversa Amanda Knox.

Questo è il trailer ufficiale di The Dynasty: New England Patriots: