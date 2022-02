The Diplomat: Keri Russell protagonista del nuovo thriller politico di Netflix

News Serie TV

La nuova serie è creata da Debora Cahn, già produttrice di West Wing e Homeland.

Sinceramente non potevamo pensare a una scelta migliore dell'ex star di The Americans Keri Russell per il ruolo della protagonista di The Diplomat, la nuova serie thriller a sfondo politico creata da Debora Cahn, sceneggiatrice di lunga esperienza che si è fatta già le ossa con questo genere in serie come West Wing e Homeland. E siamo stati accontentati: Russel è coinvolta come attrice e anche come produttrice esecutiva del progetto.

La trama di The Diplomat

The Diplomat è incentrata su Kate Wyler (Keri Russell, che vedremo prossimamente anche nella serie sui cambiamenti climatici di Apple TV+, Extrapolations), una diplomatica in carriera che accetta un lavoro di alto profilo e deve affrontare un'importante crisi internazionale. Ma il compito che le è stato assegnato sembra subito oltre le sue possibilità e il suo lavoro ha ripercussioni sul suo matrimonio e sul suo futuro nel mondo politico.

La serie è il primo progetto nato dall'accordo pluriennale firmato da Debora Cahn e Netflix e può contare anche su Janice Williams come produttrice esecutiva. "Ho visto in prima persona l'incredibile lavoro di Deb in serie come West Wing", aveva dichiarato entusiasta Jinny Howe, vicepresidente dello sviluppo delle serie drammatiche di Netflix, in occasione dell'annuncio del nuovo progetto. "Sa come raccontare una storia straordinaria, andando a fondo nei personaggi, e con sfide e colpi di scena, tutte cose che inserirà in The Diplomat", aveva aggiunto.