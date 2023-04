The Diplomat: Il trailer ufficiale della nuova serie politica con Keri Russell

News Serie TV

Il thriller politico creato dalla sceneggiatrice di Homeland Deborah Cahn arriverà in streaming su Netflix il 20 aprile.

Arriva il 20 aprile su Netflix The Diplomat, un nuovo thriller politico creato dalla sceneggiatrice Debora Cahn, autrice che si è fatta le ossa al lungo ed è diventata esperta del genere lavorando in due capisaldi come West Wing e Homeland. Nella serie la star di The Americans Keri Russell interpreta un'ambasciatrice che deve, da un lato, risolvere una grave crisi politica internazionale, dall'altro portare avanti un matrimonio che non è certo facile. Guardate qui sotto il trailer ufficiale (sottotitolato in italiano) della serie, lunga 8 episodi.





The Diplomat: La trama

The Diplomat, girata tra Londra, Cotswolds, Parigi, segue Kate Wyler (Keri Russell), la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Molto abile nelle zone di crisi, Kate si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate deve risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Nel mezzo di una crisi internazionale, il compito che le è stato assegnato sembra subito oltre le sue possibilità e il suo lavoro ha ripercussioni sul suo matrimonio e sulla sua futura carriera politica. La creatrice ha descritto la serie come "uno show su un gruppo di brave persone che fanno del loro meglio per mantenere intatte le loro collaborazioni globali e personali senza uccidersi a vicenda".

Il cast comprende anche David Gyasi (Carnival Row), Ato Essandoh (Altered Carbon) e Rory Kinnear (Years and Years), mentre le guest star sono Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T’Nia Miller e Miguel Sandoval.