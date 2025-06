The Diplomat 3: Bradley Whitford rimescola le carte nel teaser trailer della terza stagione

News Serie TV

Il thriller politico con Keri Russell e Rufus Sewell, The Diplomat, tornerà in streaming su Netflix con i nuovi episodi in autunno: tra le novità l'attesa reunion della coppia di West Wing Allison Janney e Bradley Whitford.

La posta in gioco è più alta che mai nella terza stagione di The Diplomat, il thriller targato Netflix che tornerà nell'autunno 2025 con nuovi intrighi, colpi di scena e un'aggiunta esplosiva al cast: Bradley Whitford. Il veterano di The West Wing entra in scena nei panni di Todd Penn, marito della neo-presidente Grace Penn (Allison Janney), riunendosi così con la sua ex collega di set. Il servizio di video in streaming ha diffuso un primo teaser trailer del prossimo ciclo di episodi, che potete vedere qui sotto.

The Diplomat 3: La trama e cosa ci aspetta

Nel teaser trailer, che si apre con un lungo abbraccio tra i coniugi presidenziali sotto cieli sorvolati da elicotteri, Whitford si cala con disinvoltura nel caos politico che circonda la protagonista Kate Wyler (Keri Russell), ambasciatrice statunitense nel Regno Unito. Una scena lo mostra scambiare battute con Kate e il marito Hal (Rufus Sewell) durante un brindisi serale: "Com'è andata la giornata in ufficio?", chiede con apparente leggerezza. Ma dietro quel sorriso, probabilmente, nasconde molto di più.

La creatrice e showrunner Debora Cahn ha promeso un netto cambio di passo: "La stagione 3 rimescola la scacchiera" ha dichiarato a Tudum. "Kate vive l’incubo particolare che è ottenere ciò che desiderava". Quando la narrazione riprende, Kate ha appena accusato la vicepresidente Grace Penn di essere coinvolta in un complotto terroristico e ammesso di volerle rubare il posto. Ma con la morte improvvisa del presidente Rayburn, con Hal forse involontariamente responsabile, è proprio Grace a diventare leader del mondo libero. E Hal non perde tempo: continua a spingere Kate verso la vicepresidenza. Kate si ritrova in un ruolo che non ha mai voluto, con una libertà che non si aspettava, un'amicizia sempre più complicata con il Segretario degli Esteri Austin Dennison (David Gyasi) e un legame inquietante con il First Gentleman Todd Penn. Una scena nel teaser in cui i due condividono un bagno notturno sembra suggerire molto più di una semplice intesa diplomatica.

Una reunion da West Wing

L'arrivo di Bradley Whitford è un colpo da maestro per gli appassionati di drama politico. "Brad era la versione da sogno di Todd per tutti noi", ha rivelato Debora Cahn. La produttrice esecutiva Janice Williams ha aggiunto: "È stato l’aggiunta perfetta a un cast già stellare". Whitford, da parte sua, ha commentato con ironia e entusiasmo: "Quando ho saputo che Debora era interessata a coinvolgermi, ho detto subito sì. Amo questo show, la scrittura è fantastica. Amo Keri, amo Rufus. E sento dire che anchee Allison Janney è una brava attrice…".

Il cast della terza stagione

Nel cast della nuova stagione tornano Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler, Rufus Sewell nel ruolo di Hal Wyler, David Gyasi come il Segretario degli Esteri britannico Austin Dennison, Ali Ahn nel ruolo della responsabile della CIA Eidra Park, Ato Essandoh nei panni del vicecapo missione Stuart Hayford, Allison Janney nei panni della presidente Grace Penn e Rory Kinnear nel ruolo del Primo Ministro britannico Nicol Trowbridge. A loro si unisce, appunto, Bradley Whitford nel ruolo del First Gentleman Todd Penn. Le riprese della stagione si sono concluse tra Londra e New York.