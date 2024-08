The Diplomat 2: La serie con Keri Russell torna in autunno su Netflix, ecco la data d'uscita e le prime foto

News Serie TV

Il thriller politico sta per tornare dopo il tesissimo cliffhanger che aveva chiuso la prima stagione: ecco cosa ci raccontano le prime foto e cosa ci aspetta nei nuovi episodi.

Finalmente sappiamo quando conosceremo l'esito dell'imponente cliffhanger che aveva chiuso la prima stagione di The Diplomat lasciandoci con il fiato sospeso ormai oltre un anno fa. Netflix ha annunciato la data d'uscita della seconda stagione del thriller politico creato da Deborah Cahn che vede come protagonista l'ex star di Felicity e The Americans Keri Russell. Nel farlo, ha diffuso anche due foto tratte dai nuovi episodi (le vedete una qui sopra e e l'altra sotto) che svelano già qualche anticipazione. L'appuntamento è fissato su Netflix per il giorno di Halloween, il prossimo 31 ottobre.

La trama e il successo di The Diplomat

In The Diplomat Keri Russell interpreta Kate Wyler, un'ambiasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito che deve essere abile nel risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

La prima stagione, arrivata ad aprile 2023 su Netflix, è subito diventata un successo balzando al numero 1 della Top 10 globale di Netflix e accumulando 57,48 milioni di ore di visione nella settimana di debutto. In sole due settimane si è meritata il rinnovo per una seconda stagione, mentre Russell ha ottenuto anche una nomination agli Emmy e una ai Golden Globe per il ruolo di Kate Wyler.

Le anticipazioni della seconda stagione

Ricorderete che il primo ciclo di episodi di The Diplomat si era chiuso con un incredibile cliffhanger. Kate Wyler e ministro degli esteri Austin Dennison (David Gyasi) si erano trovati in grave pericolo dopo aver scoperto simultaneamente una cospirazione dietro l'attacco alla portaerei britannica. Nel frattempo Hal (Rufus Sewell) e il vice capo Stuart (Ato Essandoh) erano rimasti coinvolti in un'enorme esplosione. La seconda stagione ripartirà esattamente da quel finale, come conferma anche l'immagine ufficiale che vedete sopra, con Kate che indossa lo stesso abito rosso che aveva nel finale della prima stagione. Dalle notizie precedenti sappiamo che il premio Oscar Allison Janney si è unita al cast della seconda stagione come guest star nel ruolo della vicepresidente Grace Penn. Inoltre Rufus Sewell, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh torneranno nei nuovi episodi.