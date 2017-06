The Deuce: Primo teaser per il porno drama con James Franco

The Deuce, nuova serie drammatica di HBO incentrata sull'ascesa dell'industria pornografica nella New York City degli Anni '70, si mostra per la prima volta nel teaser che la rete via cavo ha diffuso insieme con alcune foto ufficiali, i quali ritraggono tra gli altri il protagonista James Franco nei panni dei suoi due personaggi e Maggie Gyllenhaal.

Co-ideata dal leggendario David Simon, lo stesso di The Wire, The Deuce debutterà negli Stati Uniti il 10 settembre. I primi 8 episodi introdurranno la storia di Vincent e Frankie Martino (Franco), due fratelli gemelli al soldo della mafia di Time Square i quali hanno un ruolo rilevante nel far assumere alla criminalità organizzata il controllo del mondo lucroso ma instabile dell'intrattenimento per adulti. Lo stesso nel quale Candy (Gyllenhaal), prostituta della zona con un forte spirito imprenditoriale, comincia a vedere grandi opportunità di guadagno.