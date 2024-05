The Decameron: Le prime foto della serie Netflix che reinterpreta l'opera di Boccaccio come una soap comedy

News Serie TV

Tra i protagonisti della nuova serie, che arriverà in streaming nel mese di luglio, ci sono Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds.

Netflix vuole sorprenderci con una serie tv basata su una delle opere più celebri della letteratura italia, Il Decamerone di Giovanni Boccaccio. Sarà una reinterpretazione piuttosto bizzarra, come si intuisce dalle prime foto diffuse dal servizio in cui vediamo alcuni dei protagonisti, come Tony Hale (Veep) e Zosia Mamet (Girls), alle prese con strane situazioni. The Decameron, questo il titolo della serie che coinvolge come produttrice esecutiva l'ideatrice di Orange Is the New Black Jenji Kohan, arriverà in streaming a luglio (una data precisa non è stata ancora svelata).

The Decameron: La trama della serie Netflix

Scritta dall'ideatrice di Teenage Bounty Hunters Kathleen Jordan, anche showrunner, The Decameron viene definita un "soap period dramedy" ed è lunga 8 episodi. Segue alcuni nobili che, nell'anno 1348 mentre la peste nera dilagava a Firenze, insieme con i loro servi sono invitati ad attendere la fine della pandemia in una grande villa nella campagna italiana. Il soggiorno si presenta come una "sontuosa vacanza" ma, mentre le regole sociali saltano, quello che inizia come un passatempo erotico imbevuto di vino sulle colline toscane precipita in una lotta a tutto campo per la sopravvivenza.

Il cast e i personaggi

Oltre a Tony Hale e Zosia Mamet (che vedete nella foto principale in alto), il cast comprende Tanya Reynolds (Sex Education), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls), Karan Gill (I May Destroy You), Leila Farzad (I Hate Suzie), Amar Chadha-Patel (Willow), Lou Gala (Julia), Dougie McMeekin (Harlots) e Jessica Plummer (The Girl Before). Ecco l'elenco di tutti i personaggi e le relative descrizioni diffuse da Netflix:

Tony Hale interpreta Sirisco , l'amministratore affabile ma poco preparato di Villa Santa.

, l'amministratore affabile ma poco preparato di Villa Santa. Zozia Mamet recita nei panni di Pampinea . Futura signora della villa, Pampinea è piena di speranza e assolutamente priva di consapevolezza di sé. Nonostante la sua ossessione per la sua posizione elevata, ha un aspetto curato che nasconde una profonda solitudine e insicurezza.

. Futura signora della villa, Pampinea è piena di speranza e assolutamente priva di consapevolezza di sé. Nonostante la sua ossessione per la sua posizione elevata, ha un aspetto curato che nasconde una profonda solitudine e insicurezza. Tanya Reynolds è Licisca , una serva obbediente ma imprevedibile con un cuore di bronzo. La vita di Licisca è stata definita dal suo duro lavoro e dall'assoluta devozione per la famiglia che serve. Almeno fino a questo momento.

, una serva obbediente ma imprevedibile con un cuore di bronzo. La vita di Licisca è stata definita dal suo duro lavoro e dall'assoluta devozione per la famiglia che serve. Almeno fino a questo momento. Chadha-Patel interpreta Dioneo , un medico presuntuoso che, a causa del suo lavoro, si trova nel frustrante limbo tra le classi superiori e inferiori.

, un medico presuntuoso che, a causa del suo lavoro, si trova nel frustrante limbo tra le classi superiori e inferiori. Jackson interpreta Misia , la serva di Pampinea. Misia adora la sua padrona esigente e accresce la sua autostima nel compiacerla.

, la serva di Pampinea. Misia adora la sua padrona esigente e accresce la sua autostima nel compiacerla. Farzad è Stratilia. Intuitiva, saggia, ferma, Stratilia è la coraggiosa spina dorsale di Villa Santa. Lavora sodo per stare fuori dalla mischia e proteggere i suoi segreti.