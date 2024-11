The Day of the Jackal subito rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

Sky e NOW non finiranno di raccontare la storia dello Sciacallo molto presto. Appena due settimane dopo l'arrivo in tv, The Day of the Jackal, thriller con protagonista il premio Oscar Eddie Redmayne, è stato subito rinnovato per una seconda stagione.

La trama di The Day of the Jackal

In The Day of the Jackal Redmayne interpreta lo Sciacallo, un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro. Un assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch, The Marvels), una tenace ufficiale dell'MI6, l'intelligence britannica, che si impegna in una implacabile caccia all'uomo in giro per l'Europa per riuscire a catturarlo.