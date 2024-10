The Day of the Jackal: Il trailer ufficiale della serie con Eddie Redmayne in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

Il drama di 10 episodi andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dall'8 novembre.

"Un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile e silenzioso, celebre per essere assolutamente infallibile nel suo lavoro". Così Sky descrive lo Sciacallo, lo spietato assassino protagonista della nuova serie Sky Original The Day of the Jackal, della quale è stato diffuso il trailer ufficiale in attesa del debutto l'8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il titolo dovrebbe suonarvi familiare: si tratta infatti di nuovo adattamento dell'influente romanzo di Frederick Forsyth Il giorno dello sciacallo, con il premio Oscar Eddie Redmayne (La teoria del tutto) nel ruolo principale.







Entra in NOW!

The Day of the Jackal: La trama della serie tv

Scritta da Ronan Bennett, creatore e sceneggiatore dell'acclamata Top Boy, The Day of the Jackal vede lo Sciacallo di Redmayne finire nel mirino dei servizi segreti inglesi. Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch, The Marvels), una tenace ufficiale dell'MI6, l'intelligence britannica, che si impegnerà in una implacabile caccia all'uomo in giro per l'Europa per riuscire a catturarlo.

Il racconto della leggendaria e incredibile fuga dello Sciacallo e della caccia all'uomo che ne segue coinvolge anche la star de La casa di carta Úrsula Corberó, con il ruolo di Nuria, una donna al centro della vita personale dello Sciacallo completamente ignara di chi sia veramente, oltre agli attori de Il Trono di Spade Charles Dance, Richard Dormer e Chukwudi Iwuji (Guardiani della Galassia), Lia Williams (Queste oscure materie), Khalid Abdalla (The Crown), Eleanor Matsuura (The Walking Dead), gli attori di Andor Jonjo O'Neill e Sule Rimi, Nick Blood (Slow Horses) e Florisa Kamara (EastEnders).