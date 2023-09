The Curse: Il teaser italiano della nuova bizzarra serie con Emma Stone e Nathan Fielder

News Serie TV

La singolare comedy, targata A24, debutterà anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti l'11 novembre.

Abbiamo la sensazione che Emma Stone e Nathan Fielder diventeranno la nostra nuova coppia televisiva preferita. Dopo aver diffuso le prime foto di The Curse, Paramount+ ha svelato anche il primo teaser trailer di questa comedy che a prima vista sembra quanto meno singolare. È targata A24 (la stessa casa di produzione del film premio Oscar Everything Everywhere All At Once e di serie come Beef - Lo scontro e Euphoria) e arriverà anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti il prossimo 11 novembre.





La trama e il cast di The Curse

The Curse, creata da Nathan Fielder e Benny Safdie (anche lui tra i protagonisti), secondo la descrizione ufficiale "esplora le inevitabili questioni americane di razza, classe e capitale attraverso una lente comica". La serie è stata annunciata per la prima volta a dicembre 2020 e racconta le vicende di due coniugi che cercano di concepire un bambino - Asher (Fielder) e Whitney Siegel (Stone) - mentre i due sono anche protagonisti di un problematico programma televisivo del canale HGTV, quello dedicato a casa e giardinaggio. Al centro della storia i loro tentativi di mettere su famiglia, osteggiati da una presunta maledizione che sta compromettendo seriamente il loro matrimonio. Nella prima clip li vediamo mentre registrano il suddetto programma, evidentemente con poca voglia.

Il loro show nello show è guidato da un produttore di nome Dougie Schecter (Safdie), che ha un passato problematico. Insieme, Whitney e Asher ribaltano le case e le convertono in case ecologiche per i residenti in difficoltà di Española, nel New Mexico, ma rifiutano l'etichetta di gentrificatori. Oltre a Stone, Fielder e Safdie, la serie vede coinvolti nel cast anche Corbin Bernsen (Taking the Reins), Barkhad Abdi (Castle Rock) e Constance Shulman (Orange Is the New Black).