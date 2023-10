The Curse: Emma Stone e Nathan Fielder colpiti da una maledizione nel trailer ufficiale della nuova serie

News Serie TV

La comedy arriverà anche in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Paramount+ il prossimo 11 novembre.

"Questo non è il tipico show in cui si comprano, ristrutturano e rivendono case", avverte Emma Stone nel trailer ufficiale di The Curse, la nuova serie di Showtime in arrivo anche in Italia su Paramount+ l'11 novembre. E ci crediamo, visto che questa comedy - targata A24 - promette di tenerci incollati allo schermo raccontando una storia tanto bizzarra quanto originale.

La trama e il cast di The Curse

The Curse, creata da Nathan Fielder e Benny Safdie (anche loro tra i protagonisti), secondo la descrizione ufficiale "esplora le inevitabili questioni americane di razza, classe e capitale attraverso una lente comica". I protagonisti sono due coniugi che cercano di concepire un bambino - Asher (Fielder) e Whitney Siegel (Stone) - mentre conducono anche un problematico programma televisivo del canale HGTV, quello dedicato a casa e giardinaggio. Si trovano a Española, nel New Mexico, e insieme al produttore Dougie Schecter (Safdie) comprano case e le trasformano in abitazioni smart ed ecologiche (ma, a giudicare dalla clip, senza i residenti dalla loro parte). Completano il cast Corbin Bernsen (Taking the Reins), Barkhad Abdi (Castle Rock) e Constance Shulman (Orange Is the New Black).

Nel trailer Asher dà del denaro a una ragazza del posto per ottenere il permesso per le riprese ma, a telecamere spente, si riprende la banconota da 100 dollari e la ragazzina sentenzia: "Ti maledico". Da qui in avanti le cose si fanno strane, mentre Asher e Whitney affrontano problemi coniugali e incidenti di percorso tragicomici. Saranno davvero maledetti?