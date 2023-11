The Couple Next Door: Sam Heughan e Eleanor Tomlinson cedono a una pericolosa attrazione nel trailer della serie tv

News Serie TV

Nella serie britannica di 6 episodi recitano anche Alfred Enoch e Jessica De Gouw.

Attesa sulla britannica Channel 4 entro la fine dell'anno, The Couple Next Door è una nuova serie tv in cui la situazione tra la star di Outlander Sam Heughan e quella di Poldark Eleanor Tomlinson si farà bollente e... pericolosa. Molto pericolosa. In che modo lo chiarisce perfettamente il trailer ufficiale, che alterna momenti di passione tra le lenzuola ad altri in cui lei corre disperata tra i boschi e lui fugge in moto mentre qualcuno gli spara dal finestrino di un'auto.

The Couple Next Door: La trama della serie tv

Scritta da David Allison (Marcella) e diretta da Dries Vos (Professor T), The Couple Next Door racconta una storia che inizia con il trasferimento della giovane coppia Pete e Evie (Alfred Enoch e Tomlinson) in un quartiere elegante, dove ben presto fanno amicizia con i loro nuovi vicini di casa Danny (Heughan), un vigile urbano, e Becka (Jessica De Gouw), un'affascinante istruttrice di yoga. Col passare del tempo, queste due coppie diventano sempre più vicine e intime l'una con l'altra, e quando una fatidica notte cedono all'attrazione, le loro vite cambiano per sempre.

Per Tomlinson interpretare Evie è stata "una grande sfida", perché "affronta un trauma devastante, che non è aiutato dalle questioni irrisolte del suo passato". Nel thriller psicologico di 6 episodi, che in Italia non ha ancora una collocazione, recita anche Hugh Dennis nei panni di un vicino ficcanaso.