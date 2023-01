The Company You Keep: Milo Ventimiglia è un truffatore nel teaser trailer della nuova serie tv

News Serie TV

L'attore torna in tv dopo il successo di This Is Us. Al suo fianco Catherine Haena Kim.

Per sei stagioni si è fatto amare nei panni di un padre e marito premuroso nella serie di successo This Is Us. Ora Milo Ventimiglia cambia vestito per The Company You Keep. "Sono un criminale", ammette nel primo teaser trailer della nuova serie di ABC, in onda negli Stati Uniti dal 19 febbraio. E sebbene dica la verità, la sua interlocutrice pensa sia una battuta. Ancora per poco.

La trama di The Company You Keep

Scritta da Julia Cohen (Legion) basandosi su un format coreano, The Company You Keep esplora la storia d'amore tra il truffatore Charlie Nicoletti (Ventimiglia) e l'agente della CIA sotto copertura Emma Hill (Catherine Haena Kim, Good Trouble), nato dopo una notte di passione. I due sono professionalmente in rotta di collisione, ma non lo sanno ancora. Mentre Charlie cerca un modo per tirarsi fuori per sempre dagli "affari di famiglia", Emma è sulle tracce del criminale vendicativo che sta tenendo in pugno la famiglia di Charlie sfruttando i debiti che ha accumulato. Tutto questo costringe entrambi a fare i conti con le bugie che hanno detto al fine di salvare se stessi e le loro famiglie da conseguenze disastrose.

Nella serie recitano anche Sarah Wayne Callies (Prison Break) nel ruolo di Birdie, la prepotente sorella maggiore di Charlie, una truffatrice e co-proprietaria del bar che gestiscono insieme; e William Fichtner (Mom) e Polly Draper (Billions) di Leo e Fran, i genitori di Charlie e Birdie. A loro si aggiungono Tim Chiou (Space Force), James Saito (Dash & Lily), Freda Foh Shen (9-1-1) e Felisha Terrell (Dynasty).