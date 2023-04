The Clearing: Il teaser trailer della serie thriller con Miranda Otto e Guy Pearce

News Serie TV

Il drama, nel quale recita anche l'attrice di Discovery of Witches Teresa Palmer, debutterà negli Stati Uniti su Hulu il 24 maggio.

C'è un team tutto australiano dietro alla nuova serie The Clearing, un thriller psicologico che debutterà negli Stati Uniti - in streaming su Hulu - il prossimo 24 maggio. Il cast è infatti composto in gran parte da attori australiani come Teresa Palmer (A Discovery of Witches), Miranda Otto (Homeland) e Guy Pearce (Omicidio a Easttown), i registi sono Jeffrey Walker (Lambs of God) e Gracie Otto (Seriously Red) e la serie è stata creata e scritta da Elise McCredie (Stateless) e dal drammaturgo australiano Matt Cameron. In attesa di capire se e quando uscirà anche in Italia, guardate qui sotto il teaser trailer di The Clearing.

The Claring: La trama

Descritto da Hulu come "Un avvincente thriller psicologico su un culto religioso che scatena il caos umano, offuscando i confini tra passato e presente, realtà e incubo", The Clearing segue gli incubi di una setta e di una donna costretta ad affrontare i demoni del suo passato per fermare il rapimento e lo sfruttamento di bambini innocenti in futuro. Ispirata al bestseller omonimo di JP Pomare, la serie vuole esplorare l'oscurità di alcuni culti australiani scavando dentro la mente degli spettatori di tutto il mondo.

Il resto del cast

Palmer, Otto e Pearce guidano un cast che include anche altri talenti australiani tra cui Hazem Shammas (Safe Harbor), Mark Coles-Smith (Mystery Road), Kate Mulvany (The Twelve) e l'astro nascente Julia Savage (Mr Inbetween).