The Chosen Adventures: Prime Video ordina una serie biblica animata dal team e con il cast di The Chosen

Dopo La Casa di Davide e la recentemente ordinata Joseph of Egypt, Prime Video porta in tv anche una serie biblica animata, The Chosen Adventures, del team di The Chosen.

Gesù sarà al centro di una nuova serie animata di Prime Video. Il servizio streaming ha ordinato The Chosen Adventures, comedy di 14 episodi creata da Ryan Swanson, uno degli sceneggiatori principali del drama biblico di enorme successo The Chosen, con l'ideatore di quest'ultima Dallas Jenkins a bordo come produttore esecutivo.

The Chosen Adventures: La trama e il cast vocale della serie animata

Disponibile prossimamente, The Chosen Adventures segue Abby, una bambina di 9 anni, e il suo migliore amico Joshua nell'antico villaggio di Cafarnao. Quando i due bambini incontrato un saggio artigiano e maestro, Gesù di Nazareth, Lui li aiuta a cambiare il loro modo di vedere il mondo e a diffondere la sua influenza in lungo e in largo tra i loro coetanei. Dettaglio non trascurabile: Abby è spesso in compagnia di una pecora parlante!

Il cast vocale originale include Romy Fay (Un passo alla volta) nel ruolo di Abby e la star di The Chosen Jonathan Roumie in quello di Gesù, oltre a Paul Walter Hauser (Cobra Kai), Yvonne Orji (Insecure), Jude Zarzaur, Danny Nucci (9-1-1), Zehra Fazal (Le regole del delitto perfetto), Jordin Sparks (Un poliziotto ancora in prova), le altre star di The Chosen Paras Patel, Elizabeth Tabish, Noah James, Joey Vahedi, George H. Xanthis, Yasmine Al-Bustami e Brandon Potter nuovamente nei ruoli di Matteo, Maria, Andrea, Tommaso, Giovanni, Ramah e Quinto, Banks Pierce e Julian Grant.

The Chosen Adventures si aggiunge alle serie bibliche di Prime Video La Casa di Davide, incentrata sull'ascesa di Davide, il giovane pastore unto dal profeta Samuele perché regnasse sul popolo di Israele, e Joseph of Egypt, ordinata ad agosto, incentrata su Giuseppe, figlio prediletto di Giacobbe, e sul suo periodo in Egitto.