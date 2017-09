The Child in Time: Benedict Cumberbatch nel primo trailer del film tv

BBC e PBS hanno diffuso il primo trailer di The Child in Time, film tv di 90 minuti che molto presto riporterà sullo schermo l'acclamata star di Sherlock Benedict Cumberbatch, questa volta nei panni di un padre disperato.

Basato sul romanzo di Ian McEwan conosciuto in Italia con il titolo Bambini nel tempo, il drama racconta la storia di Stephen Lewis (Cumberbatch), un affermato scrittore di libri per bambini il quale deve affrontare la scomparsa della figlia e gli effetti devastanti di un simile dramma sul suo matrimonio con Lewis (Kelly Macdonald, Boardwalk Empire).

In attesa di sapere se Sherlock avrà una quinta stagione, The Child in Time non è l'unica produzione televisiva a coinvolgere Cumberbatch in questo periodo. Il vincitore dell'Emmy sarà anche il protagonista di Patrick Melrose, prossima miniserie di Showtime e Sky Atlantic basata sui romanzi di Edward St. Aubyn.