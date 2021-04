The Bite: Covid-19 e zombie nel primo trailer della bizzarra nuova serie di Robert e Michelle King

News Serie TV

Audra McDonald e Taylor Schilling sono le protagoniste del drama di Spectrum che debutterà negli Stati Uniti il 21 maggio.

È la seconda ondata di Covid-19 ma è anche un'epidemia di zombie. La premiata coppia formata da Robert e Michelle King (i creatori di The Good Wife e The Good Fight, per intenderci) ha dato vita a The Bite, un drama satirico che cerca di esorcizzare la paura e ironizzare sul coronavirus immaginando una situazione paradossale. La serie, con Audra McDonald (The Good Fight) e Taylor Schilling (Orange is The New Black) nel cast, debutterà negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Spectrum il prossimo 21 maggio ed è stato diffuso un primo inquietante e allo stesso tempo spassosissimo trailer.

La trama e il cast di The Bite

Nota precedentemente con il titolo The Second Wave, The Bite è ambientata a New York in piena seconda ondata di coronavirus. McDonald e Schilling interpretano due vicine di casa alle prese con un nuovo ceppo virale del virus che, a quanto pare, trasforma le persone in zombie. McDonald interpreta Rachel, una dottoressa che si destreggia tra il suo matrimonio in crisi con medico che lavora per Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive (CDC) (interpretato da Steven Pasquale) e i suoi pazienti che segue a distanza e che vede trasformarsi in zombie, in pieno stile The Walking Dead, proprio davanti ai suoi occhi in collegamento Zoom. Schilling è invece Lily, una dominatrice che cerca di accontentare i suoi clienti di Wall Street convincendoli di poter fare il suo lavoro anche a distanza e durante una pandemia.

A differenza delle altre serie tv incentrate sulla pandemia e sul distanziamento sociale uscite negli ultimi mesi (ricordiamo Connecting... di NBC, Social Distance di Netflix e L'amore ai tempi del Corona di Freeform), The Bite si approccia all'argomento con un punto di vista senza dubbio creativo. Completano il cast della serie, composta da sei episodi, Will Swenson (The Greatest Showman), Phillipa Soo (Hamilton) e Leslie Uggams (Radici).