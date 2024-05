The Bear: Un nuovo teaser trailer in attesa della stagione 3

News Serie TV

La serie di successo con Jeremy Allen White tornerà in streaming su Disney+ prossimamente.

Si lavora alacremente nella cucina del nuovo ristorante del prodigioso ma problematico chef Carmy Barzatto per mantenere alto il livello nei nuovi episodi della terza stagione della pluripremiata The Bear, attesi in tv negli Stati Uniti dal 27 giugno e in Italia in streaming su Disney+ qualche tempo dopo. Il nuovo teaser trailer diffuso da FX mostra il personaggio di Jeremy Allen White combattere ancora una volta con la sua brigata di cucina, inclusi Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach).

The Bear: Cosa ci aspetta nella stagione 3

"Questa è una cucina disfunzionale" dice Sydney nell'anteprima, sentendosi rispondere all'unisono da Carmy e Richie: "Mostramene una funzionale!". L'ultima volta, i tre e gli altri avevano lavorato insieme per trasformare la loro fatiscente paninoteca in un ristorante raffinato. Ora, la ricerca dell'eccellenza culinaria spingerà la squadra del The Bear a raggiungere nuovi livelli e evidenzierà i legami che tengono unito il gruppo e il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.

Per prepararsi alle riprese dei nuovi episodi, all'inizio dell'anno White ha incontrato e si è confrontato con diversi veri chef. "Credo che ci sarà un menu fisso per il ristorante nella terza stagione", aveva raccontato a Variety in una precedente occasione. "So che metterò insieme quel menu con diversi chef e cucine e cercherò di prepararmi a fare più cose del genere davanti alla macchina da presa. Ci siamo tutti preparati molto prima della prima stagione. Ho frequentato una scuola di cucina e ho trascorso molto tempo nei ristoranti e cose del genere. Poi, per la seconda stagione, si è trattato in gran parte di mettere insieme il ristorante, quindi non c'era molto da cucinare. Ma ora, nella terza stagione, penso che torneremo a quell'atmosfera di cucina funzionante che avevamo nella prima".