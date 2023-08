The Bear, sta arrivando la seconda stagione: la nostra videointervista a Lionel Boyce

News Serie TV

Dal 16 agosto, in esclusiva su Disney+, saranno disponibili tutti e 10 i nuovi episodi della serie creata da Christopher Storer. A regalarci qualche anticipazione è Lionel Boyce, ovvero il pasticciere Marcus.

Stanno tornando. Carmy, Ritchie, Sydney, e tutta la truppa di cucina di The Bear, la bellissima serie televisiva creata da Christopher Storer che lo scorso anno ha fatto impazzire - a ragione - il pubblico di tutto il mondo.

Un successo come quello della prima stagione di The Bear, coi tempi che corrono, non poteva non farne mettere in cantiere una seconda. E quindi dal 16 agosto, in esclusiva su Disney+, saranno disponibili tutti e 10 i nuovi episodi.

In questa nuova stagione di The Bear i protagonisti si mettono al lavoro per trasformare il malmesso The Beef of Chicagoland in un ristorante di livello elevato, con addirittura l'ambizione di ottenere almeno una stella Michelin.

Così prosegue la trama ufficiale della seconda stagione di The Bear:

Nel dare nuova luce al ristorante, la squadra intraprende un viaggio di trasformazione e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro. Naturalmente, si scopre che l’unica cosa più difficile della gestione di un ristorante è aprirne uno nuovo, e la squadra deve destreggiarsi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Questo cambiamento porta anche una nuova attenzione all’ospitalità. Mentre i membri dello staff sono costretti a lavorare insieme in modi nuovi, sfidando i limiti delle loro capacità e relazioni, il team impara anche cosa significa essere al servizio, sia dei clienti che l’uno dell’altro.





Molti di voi si ricorderanno di Marcus Brooks, il personaggio interpretato da Lionel Boyce, quello che a The Beef il fornaio, quello che preparava il pane, e che sotto la gestione e la spinta di Carmy ha iniziato a interessarsi alla pasticceria. Tanto che, in questa nuova stagione di The Bear, in cui non solo di deve aprire un nuovo ristorante ma anche creare un nuovo menù, Marcus è protagonista di una puntata a lui dedicata in cui parte alla volta di Copenhager per studiare e imparare nuove tecniche di pasticceria presso un amico di Carmy.

Ed è proprio Marcus, ovvero Lionel Boyce, che abbiamo intervistato per voi via Zoom, e che ci ha parlato della seconda stagione di The Bear:





