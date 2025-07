The Bear rinnovata per una quinta stagione

News Serie TV

Il pluripremiato dramedy con Jeremy Allen White, The Bear, tornerà con una quinta stagione su Disney+ dopo il colpo di scena che ha chiuso la quarta.

Si torna in cucina con The Bear. Dopo il finale esplosivo della quarta stagione, la serie con Jeremy Allen White è stata rinnovata per una quinta stagione che uscirà presumibilmente nel 2026 sempre su Disney+. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'uscita del quarto ciclo di episodi, disponibile in modalità binge dallo scorso 26 giugno.

The Bear avrà una quinta stagione

Debuttata quasi in sordina nel 2022, The Bear si è velocemente imposta come uno dei migliori titoli televisivi degli ultimi anni, vincendo 10 Emmy con la prima stagione e 11 con la seconda, un record per una commedia in un solo anno. Il cast corale — che include anche Liza Colón-Zayas, Lionel Boyce, Abby Elliott, Matty Matheson e ospiti illustri come Jamie Lee Curtis e Jon Bernthal — ha contribuito a consolidare il successo della serie. "La risposta del pubblico a questa stagione è stata spettacolare tanto quanto le precedenti,” ha dichiarato John Landgraf, presidente di FX. "Chris Storer, i produttori, il cast e la troupe continuano a fare di The Bear una delle migliori serie televisive in circolazione. Siamo entusiasti di poter continuare a raccontare questa magnifica storia", ha concluso.

Il finale della quarta stagione e il futuro incerto di Carmy

La quarta stagione si è chiusa con un colpo di scena sconvolgente: Carmy (Jeremy Allen White), dopo una lunga e dolorosa riflessione, ha deciso di lasciare il ristorante per intraprendere un percorso personale di scoperta. In un confronto acceso con Sydney (Ayo Edebiri), Carmy ammette di non amare più la cucina come una volta e sente il bisogno di trovare un nuovo significato per la propria vita. La decisione del protagonista di abbandonare il ristorante che aveva costruito con tanta fatica ha spiazzato il pubblico e sollevato interrogativi sul futuro della serie: The Bear può davvero andare avanti senza Carmy? E, soprattutto, Jeremy Allen White dirà addio al ruolo che gli ha fatto vincere due Emmy consecutivi?

Cosa dobbiamo aspettarci dalla stagione 5

Nonostante l'allontanamento dal ristorante, il personaggio di Carmy potrebbe non essere del tutto assente nella quinta stagione. Il finale lo vede promettere a Sydney di sistemare alcune questioni in sospeso, lasciando intendere che potrebbe comparire almeno in alcuni episodi. Inoltre la sua presenza resta cruciale per l'equilibrio narrativo della serie. A prendere le redini del locale sarà Richie (Ebon Moss-Bachrach), nuovo socio e volto determinato a proseguire l’ambizioso progetto culinario. Sydney, invece, sembra destinata a diventare il nuovo fulcro creativo dello show, proseguendo l'eredità di Carmy ma con uno stile tutto suo.

Ora i fan dovranno attendere il 2026 per scoprire cosa succederà. La quinta stagione promette di reinventare la serie senza tradirne l'essenza, e soprattutto di rispondere alla domanda più importante di tutte: Carmy tornerà? Di sicuro il creatore Chris Storer ha un piano.