The Bear, la stagione 3 ad agosto su Disney+: Ecco quando

La serie di successo con protagonista Jeremy Allen White sta per tornare con 10 nuovi episodi.

Finalmente abbiamo una data di uscita italiana! L'attesissima terza stagione del pluripremiato dramedy The Bear sarà disponibile in streaming su Disney+ con tutti gli episodi dal 14 agosto. L'annuncio è accompagnato dalla versione sottotitolata in italiano del trailer ufficiale, che mostra Carmy e gli altri personaggi alle prese con la gestione dello stress dopo l'apertura del nuovo ristorante.

Trailer ITA: Il Trailer Italiano Ufficiale della Stagione 3 della serie su Disney+ con Jeremy Allen White - HD

The Bear: La trama della stagione 3

Reduce dalla vittoria di ben 10 Emmy, tra cui quello di miglior comedy (per il ciclo inaugurale), The Bear torna con una terza stagione che vede Carmen 'Carmy' Berzatto (interpretato da Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard 'Richie' Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) intenti a fare tutto il possibile per portare agli standard più elevanti The Bear - il loro vecchio locale trasformato in un raffinato ristorante - e allo stesso tempo lottare per rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l'eccellenza dai propri collaboratori, i quali fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo.

La ricerca dell'eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il settore della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. "I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo", stuzzica la sinossi ufficiale.

Il trailer mostra il ritorno di Claire (Molly Gordon), l'amica d'infanzia e l'interesse amoroso di Carmy con cui l'ultima volta tutto è sembrato irrimediabilmente rovinato, così come di altri personaggi secondari. Dieci gli episodi prodotti, ancora una volta sotto il controllo creativo di Christopher Storer.