The Bear: La cucina è un campo di battaglia nel trailer ufficiale italiano della stagione 4

L'acclamata serie con Jeremy Allen White tornerà in contemporanea con gli Stati Uniti, su Disney+, il 26 giugno: ecco il trailer ufficiale della quarta stagione di The Bear.

"Le persone vanno al ristorante per farsi coccolare", dice Carmy nel trailer ufficiale della quarta stagione di The Bear. E noi non vediamo l'ora di farci coccolare dai nuovi episodi dell'acclamata serie dramedy che tornerà su Disney+ - per la prima volta in contemporanea con gli Stati Uniti e con tutti i nuovi 10 episodi subito disponibili - il prossimo 26 giugno. Nel trailer, che vedete qui sotto, ritroviamo lo chef Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e tutto il resto dello staff del nuovissimo locale The Bear mentre lottano contro il tempo e le risorse per trasformarlo in un ristorante di successo.

Trailer ITA: Stagione 4 - Il Trailer Italiano Ufficiale della serie con Jeremy Allen White - HD

The Bear: La trama e il cast della quarta stagione

Nella quarta stagione di The Bear Carmy, Sydney e Richard "Richie" (Ebon Moss-Bachrach) vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il ristorannte a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. "In questa stagione, cercare l'eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto", recita la sinossi ufficiale. Tornano nel cast anche Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, oltre a Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti. Nel trailer vediamo anche il ritorno di Jamie Lee Curtis che interpreta la madre di Carmy, Donna.

Il successo di The Bear

Creata da Christopher Storer, The Bear vede Jeremy Allen White nei panni dell'instabile chef Carmy, che ha rilevato la paninoteca di famiglia a Chicago dopo la morte del fratello Michael, trasformandola in un ristorante raffinato. Dopo il debutto nel 2022, The Bear è diventata subito una delle serie più apprezzate dalla critica internazionale, vincendo l'Emmy come migliore serie comica per la sua prima stagione. Anche White, Edebiri, Moss-Bachrach e Colón-Zayas hanno vinto un Emmy per la loro interpretazione. La seconda stagione si è portata a casa ben 11 Emmy, il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie comedy, ma ha perso l'Emmy come migliore serie comica andato a Hacks.