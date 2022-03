The Batman: La serie tv sul Pinguino di Colin Farrell ordinata ufficialmente a HBO Max

News Serie TV

Lo spin-off si addentrerà nel mondo che Matt Reeves ha creato per il film di successo della Warner Bros. Pictures.

Dopo la batosta, finalmente una buona notizia per i fan del Batman Universe. HBO Max ha ordinato ufficialmente The Penguin, serie tv prequel del recente film di successo di Matt Reeves The Batman. La notizia segue di poche ore le rivelazioni dello stesso regista sulla mancata riuscita dell'altro spin-off in sviluppo al servizio streaming, incentrato sulla polizia di Gotham City.

The Batman: Cosa sappiamo di The Penguin

Di fatto una miniserie, The Penguin (il titolo è ancora provvisorio) vedrà Colin Farrell riprendere il ruolo interpretato sul grande schermo: il villain anche conosciuto come Oswald Cobblepot. I dettagli della trama non sono ancora disponibili ma il drama "si addentrerà nel mondo che Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures", ha fatto sapere HBO Max. Sia Farrell che Reeves saranno i produttori esecutivi dell'adattamento insieme con il produttore del film Dylan Clark, mentre la sceneggiatura è nelle mani di Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.).

"Il mondo creato da Matt Reeves per The Batman merita uno sguardo più profondo attraverso il punto di vista di Oswald Cobblepot", ha dichiarato Farrell in una nota. "Non potrei essere più entusiasta di continuare questa esplorazione di Oz mentre ascende attraverso i ranghi oscuri per diventare il Pinguino. Sarà bello riportarlo nelle strade di Gotham per un po' di follia e un po' di caos". Reeves ha aggiunto: "Colin ci ha conquistato nei panni del Pinguino in The Batman e avere la possibilità di esplorare a fondo l'interiorità di quel personaggio su HBO Max è una grande emozione. Dylan e io siamo davvero entusiasti di lavorare con Lauren per continuare la storia di Oz mentre si impossessa brutalmente del potere a Gotham".

The Batman: A proposito dell'altro spin-off

All'inizio della settimana, durante un'intervista con il podcast Happy, Sad, Confused, Reeves ha rivelato che il primo dei due spin-off di The Batman in sviluppo a HBO Max, annunciato più di un anno fa, si era di fatto arenato. "Una cosa che non abbiamo fatto e che avrei dovuto fare... Mi riferisco alla serie sulla polizia di Gotham, che attualmente è in pausa", ha detto il regista e sceneggiatore. A fermare il progetto sono state ragioni di natura creativa, come del resto aveva già suggerito l'uscita di scena a un certo punto dello sceneggiatore e produttore esecutivo Terence Winter.

"La serie doveva essere un po' come Il principe della città di Sidney Lumet; avrebbe dovuto mostrare il primo anno mentre il film è sul secondo e volevo che fosse la prima apparizione [di Batman]", ha spiegato Reeves. "Ma non doveva essere una storia su Batman. Riguardava un poliziotto corrotto e il fatto che la peggior gang di Gotham fosse la polizia della città. E Batman avrebbe incrociato la strada con Gordon. Sarebbe stato qualcuno con cui misurarlo, ma sarebbe stata una battaglia per la sua anima”. Tuttavia, "in pausa" non significa cancellato. In un'altra circostanza Reeves ha detto che HBO Max e Warner Bros. erano interessati a una storia diversa e che la potenziale serie sarà rielaborata per concentrarsi su Arkham Asylum.