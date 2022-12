The Bad Guy: intervista ai registi della serie Amazon Original, Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana

News Serie TV

Gli autori di Metti la nonna in freezer e Benvenuto Presidente debuttano in streaming su Prime Video con una serie ultrapop, colorata, divertente, in grado di raccontare il mondo della mafia (e di chi la combatte) con toni inediti e irriverenti.

Di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, registi a quattro mani della serie tv Amazon Original The Bad Guy, disponibile in esclusiva su Prime Video, Claudia Pandolfi, che della serie è protagonista femminile, ha detto che sembrano "una persona sola: sono complementari, diversi ma affini, hanno un grande rispetto reciproco, e sono costantemente l’uno in ascolto dell’altro". Sul set, ha proseguito Pandolfi, i due "seguono aspetti leggermente diversi, ma l’indicazione che arriva da loro è sempre è una sola. E, insieme, hanno tutti lo spettro completo di caratteristiche che vorrei un regista mi offrisse".

Suo marito in The Bad Guy, Luigi Lo Cascio, che poi sarebbe anche il cattivo ragazzo del titolo, ha aggiunto che quelli Stasi e Fontana sul set sono stati per sei mesi "forti, febbrili, vivaci. Secondo me hanno degli androidi con le loro fattezze che ogni tanto prendono il loro posto, perché altrimenti non è possibile che abbiano sempre quell'energia". E ha aggiunto che la loro sensibilità registica ha a che fare "con la tradizione e con le tecnologie", e che tutto questo diventa evidente guardando The Bad Guy.

Sul set io non ero presente, ma tutta l'energia di Stasi e Fontana (il primo anche co-ideatore e co-sceneggiatore della serie con Ludovica Rampoldi e Davide Serino; il secondo montatore di tutte e sei le puntate) l'ho sentita nel corso dell'intervista video che ho realizzato a Torino, durante il Torino Film Festival, dove The Bad Guy è stata presentata in anteprima. E ho percepito la loro assoluta complementarietà. Ecco cosa mi hanno raccontato sul lavoro fatto in The Bad Guy, sui loro riferimenti, e sulla libertà assoluta che si sono concessi dal punto di vista creativo.



Il pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Per farlo, seppellisce per sempre la sua identità e torna in Sicilia con il nome di Balduccio Remora, un lontano cugino dell’America “del Sud” del clan rivale a quello di Mariano Suro, il potente boss mafioso che lo ha incastrato. Tra amicizie improbabili e una nuova vita vissuta a WowterWorld, un fatiscente acquapark insieme a orche e mafiosi, Nino/Balduccio inizia la sua scalata per arrivare a Suro. Ma fino a che punto un uomo è disposto a rinunciare a se stesso per un’ideale di giustizia?

Mescolando il crime con la dark comedy, The Bad Guy è una serie in 6 episodi da 50 minuti creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G.Stasi, diretta da Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana. The Bad Guy è una serie prodotta da Indigo Film con Amazon Studios





