The Assassin: Il trailer ufficiale della nuova serie con Freddie Highmore

L'attore di The Good Doctor Freddie Highmore torna in tv insieme a Keeley Hawes in un family drama che ha anche elementi d'azione: il trailer ufficiale di The Assassin.

Freddie Highmore è lontano dalle corsie d'ospedale e cambia decisamente genere nel trailer ufficiale di The Assassin, la nuova serie in cui l'attor di The Good Doctor sarà protagonista insieme a Keeley Hawes (Bodyguard, Orphan Black: Echoes). Si presenta come un mix di thriller, azione e dramma familiare e debutterà il 25 luglio su Prime Video nel Regno Unito e in Irlanda, ma al momento non è stata ancora annunciata una data d'uscita per l'Italia.

La trama di The Assassin

Creata dai fratelli Harry e Jack Williams (The Tourist), The Assassin è composta da sei episodi e racconta la storia di Julie (Keeley Hawes), un'ex assassina che vive una vita apparentemente tranquilla su una remota isola greca. La sua pace, però, viene bruscamente interrotta quando il suo passato violento torna a bussare alla porta. Accanto a lei c'è Edward (Freddie Highmore), suo figlio con cui ha da tempo un rapporto complicato e distante. Quando Edward decide finalmente di affrontare la madre con domande sul proprio padre, una catena di eventi inaspettati li costringe a fuggire insieme attraverso l’Europa. La loro fuga diventa anche un viaggio emotivo, che metterà alla prova il loro legame familiare già fragile.

Un nuovo ruolo per Freddie Highmore

Dopo il successo mondiale ottenuto con il ruolo del dottor Shaun Murphy in The Good Doctor, Freddie Highmore cambia completamente registro e si cimenta in un thriller adrenalinico e complesso. Il suo personaggio, Edward, è vulnerabile ma determinato, e la dinamica madre-figlio con Julie sembra sicuramente uno degli aspetti più interessanti. Nel frattempo, il trailer offre già un primo sguardo su ciò che ci aspetta: inseguimenti, segreti di famiglia e tanta tensione.

Il cast

Altri membri del cast sono Gina Gershon (Riverdale), Shalom Brune-Franklin (Baby Reindeer), Jack Davenport (Why Women Kill), Alan Dale (Dynasty), Gerald Kyd (The Swarm), Devon Terrell (Cused), Richard Dormer (Il Trono di Spade) e David Dencik (The Ipcress File).

Hawes e Highmore ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi.