The Affair: Anna Paquin fa il suo debutto nel trailer ufficiale dell'ultima stagione

Gli ultimi 11 episodi della serie tv in onda su Showtime dal 25 agosto.

Showtime ha diffuso il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione di The Affair, in onda negli Stati Uniti dal 25 agosto. Oltre ad offrire un assaggio degli sforzi che Noah compierà per espiare i propri errori passati con Helen e i figli, la clip mostra per la prima volta la nuova aggiunta al cast Anna Paquin (True Blood) nei panni della versione adulta di Joanie, la figlia di Alison e Cole.

Come annunciato precedentemente, una parte di questi ultimi 11 episodi sarà ambientata nel futuro e mostrerà Joanie tornare a Montauk per mettere insieme la verità su ciò che è accaduto alla sua defunta madre. Come ricorderete, Alison è morta poco prima della conclusione della quarta stagione. In un primo momento si è pensato che la donna si sia tolta la vita, ma si è scoperto poi che si è trattato di un omicidio. "Ho passato tutta la vita cercando di essere l'opposto di Alison, perché mi spaventa fare la sua stessa fine", ammette Joanie.