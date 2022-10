The Abandons: Netflix ordina la nuova serie dell'ideatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter

News Serie TV

La serie sarà un action western ambientato nell'Oregon del 1850.

È ufficiale: Kurt Sutter ha trovato una nuova casa a Netflix. Dopo un ventennio dietro le quinte delle serie di successo di FX The Shield, Sons of Anarchy e Mayans M.C., lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo ha ottenuto dal servizio streaming l'okay per la produzione di una prima stagione di 10 episodi di The Abandons, drama western in sviluppo dallo scorso novembre.

The Abandons: La trama della nuova serie tv di Kurt Sutter

Presentato come un drama che trapianta tutta la mitologia e l'azione delle creazioni di Sutter nel Vecchio West, The Abandons ruota attorno a un gruppo di famiglie diverse e stravaganti che perseguono il proprio Destino Manifesto nell'Oregon del 1850 e a una forza corrotta dal potere e dalla ricchezza che brama la loro terra e cerca di cacciale via. Queste anime abbandonate, il tipo di anime perse che vivono ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare un'unica famiglia e combattere. Nel sanguinoso processo che ne segue, la "giustizia" si estende oltre i confini della legge. Gli Abbandonati esplorano questa linea sottile tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia lotta per mantenere la propria terra.

Oltre ad aver creato The Abandons, Sutter ne sarà lo showrunner e il produttore esecutivo. L'ordine della serie segue di tre anni il suo licenziamento da Mayans M.C. a causa di lamentele sul suo comportamento sul set. Lo sceneggiatore non ha smentito le accuse, anzi, si è scusato pubblicamente definendosi "un c***o abrasivo" e aggiungendo che "la mia arroganza e distrazione cronica hanno creato macerie". Da lui co-ideata, Mayans M.C. è lo spin-off e il sequel di Sons of Anarchy e continua a vivere e prosperare nonostante la sua assenza, come dimostra il recente rinnovo per una quinta stagione.