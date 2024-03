Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, il trailer italiano ufficiale della docuserie

News Serie TV

Arriva il 26 aprile in streaming su Disney+ la serie documentaria sulla band di album come "New Jersey" e "Slippery When Wet". Ecco il trailer italiano ufficiale di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer italiano ufficiale e la key art di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, docuserie in quattro episodi dedicata alla leggendaria band guidata da Jon Bon Jovi che sarà in streaming su Disney+ dal 26 aprile.

La serie ripercorre quarant'anni di storia della band attraverso video personali, demo inedite, testi originali e foto mai viste prima che raccontano il viaggio dai club di Jersey Shore ai più grandi palchi del mondo, ripercorrendo i trionfi e le battute d’arresto, i più grandi successi, le più grandi delusioni e i momenti di tensione più conosciuti.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story racconta anche, in tempo reale, il recente momento di crisi dovuto a quando, nel 2022, Jon Bon Jovi si è dovuto sottoporre a un delicato intervento alle corde vocali, con il rischio di dover porre fine alla sua lunga carriera. Come recita il comunicato ufficiale della docuserie, "per quanto sia emozionante la storia di un talento unico nella storia della musica, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi lasci entrare il mondo esterno nei suoi momenti più vulnerabili, mentre li sta ancora vivendo".

Ecco il trailer e la key art di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story:







Formatisi nel 1983 su iniziativa del cantante, chitarrista e frontman Jon Bon Jovi (nome d'arte di John Francis Bongiovi Jr.), i Bon Jovi divennero star internazionali tre anni dopo con la pubblicazione del loro terzo album, intitolato "Slippery When Wet", uno straordinario successo, con oltre 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ben tre dei quattro singoli che furono tratti dall'album ("You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive" e "Never Say Goodbye") raggiunsero la prima posizione nella top ten americana.