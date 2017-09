Tessa Ferrer lascia nuovamente Grey's Anatomy

Ennesimo addio nel cast di Grey's Anatomy, non il primo per Tessa Ferrer. Secondo TVLine, l'attrice non riprenderà il ruolo della dottoressa Leah Murphy nella quattordicesima stagione del medical drama di ABC.

Mentre la rete non conferma né smentisce la notizia, diverse fonti hanno rivelato al sito che Ferrer non era tra gli attori che nelle ultime settimane sono tornati sul set per le riprese dei nuovi episodi (in onda negli Stati Uniti dal 28 settembre), né esistono in questo momento piani per un suo coinvolgimento nelle prossime. Introdotta durante la nona stagione e licenziata da Richard nel finale della decima, Leah era tornata al Grey Sloan Memorial Hospital nella tredicesima, dopo aver lavorato duramente per migliorare se stessa presso un altro ospedale.

Ferrer non sarà l'unico membro del cast di Grey's Anatomy a non tornare nella nuova stagione: il suo addio si aggiunge a quelli di Jerrika Hinton (interprete di Stephanie Edwards), Marika Domińczyk (Eliza Minnick) e Bridget Regan (Megan Hunt, ora interpreta dalla star di Timeless Abigail Spencer). Rivedremo invece Kim Raver e Matthew Morrison, i quali riprenderanno i ruoli della Dott.ssa Teddy Altman e di Paul Stadler.